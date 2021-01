Erzurum’da aşılama çalışmalarına başlandı

-Hastanede yapılan hazırlıklar

- Erzurum’da korona virüs aşılama çalışmalarına bugün itibariyle başlandı. İlk grupta sağlık personellerinin aşılanacağı çalışma kapsamında Mareşal Çakmak Hastanesinde sağlık çalışanları aşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir ilk aşıyı yaptırırken, aşılama süreci hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Vatandaşların aşılanmasının Sağlık Bakanlığının belirlediği öncelik gruplarına göre en seri şekilde yapılacağını kaydeden Dr. Gürsel Bedir. “Burada vatandaşlarımızın E nabız sistemi üzerinden aşı sırasının gelip gelmediğini kontrol etmeleri ve aşı sırası gelenlerin MHRS üzerinden mutlaka aşı randevusu almaları gerekmektedir. Aşılar merkezde aile hekimlikleri ve Mareşal Çakmak Hastanesinde; ilçelerimizde tüm ilçe hastaneleri ve aile hekimliklerinde yapılacaktır” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir burada yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın aşı olması ile ilk aşı kampanyası da böylece başlamış oldu. Bizlerde hastaneye gelerek ilk aşıyı olduk. Sağlık Bakanının ardından Bilim Kurulu üyeleri de aşı yaptırdılar. Tüm yurtta olduğu gibi bizlerde Erzurum’da bu sabah itibariyle ilk aşıyı kendimiz olarak aşı çalışmalarını başlatmış olduk. Gayet kolay bir aşı olduk, aşıyı vuran hemşire hanımın eline sağlık. Canımızı yakmadı. İlk olarak sağlık çalışanlarından başlamak üzere tüm vatandaşlarımız aşı olmaya başlanmış olur. Hastalıktan korunmuş olacağız. Erzurum’da 14 bin 500 sağlık çalışanımız bulunmaktadır. Tüm sağlıkçılarımıza aşılama yapacak kadar aşımız mevcuttur. An itibariyle hastaneye gelmeden önce sisteme baktım aşı olmak için binin üzerinde başvuru vardı. Günün ilk saatleri olması ile bu sayı akşam saatlerinde daha da artacaktır. Vatandaşların aşıyı yaptırması gerekiyor. İlk aşıyı benden başlattılar” diye konuştu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 10 aya aşkındır büyük bir mücadele verildiğini kaydeden Dr. Bedir, “Vatandaşlarımız çok yoruldu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntılar başlamaya başladı.

Hepsinin çaresi bir nevi aşı olmaktan geçiyor. Aşı vurularak yavaş yavaş normal hayata geçmeliyiz. Vatandaşlarımız umarım ilgi gösterir ve aşı olurlar. Hastanelerimiz ve aile hekimliklerimiz şu an aşı yapmaya hazır durumda. Aşılama çalışmalarını bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor. Vatandaşlar olarak bir an önce Pandemiden kurtulmak ve normal hayata geçmek istiyoruz. Bu virüsten kurmak ta görünen kadarıyla aşılamadan geçiyor. Mutlaka aşı olmalıyız. Aşı olduk diye de tedbirlerimizi bırakmıyoruz. Yine sosyal mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uymak ve maskesiz gezmemek. Kış mevsiminde olduğumuzdan kapalı alanları mutlaka havalandırmalıyız. El birliği ile bu Pandemiyi yeneceğiz. Ülkemizde virüsle tanışmamız 10 ayı geçti. Sağlık çalışanlarımız büyük bir mücadele örneği veriyorlar. Halkımız da bu mücadeleye gereken önemi vererek omuz verdiler. Erzurum olarak vatandaşların tamamı maskeye, mesafeye gereken önemi gösteriyor. Bu bir kültür ve bu kültür hepimizde oluşmuş durumda. Bundan iki veya üç ay öncesine kadar Erzurum’da rakamlarımız neredeyse 10 da bir hatta 13 te bir seviyelerine geriledi. Bu şöyle söyleyelim yüzde doksan bir azalma var. Hastanelere yansıdı. Yoğun bakım yükümüz azaldı. Servislerde yatan hasta sayılarımızda azalmalar oldu. Polikliniklere müracaatlarda düşüş var. Tedbiri bir an gevşetme yaparsak hastalık anında yükseliyor. Bunu önlememiz lazım. Aylarca uğraşı veriliyor hastalık riski düşsün ama bir an gevşetme olunca mevcut hastalığı tekrar tetikliyor. Bunu şöyle söyleyeyim bir günde seyreden hastalık oranı bir an da iki katına çıkabiliyor. Sonuç olarak aşıyı hep birlikte olmak ve normal hayata dönmek istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Aşı bu tedbirlerin alınmasında bizlere ön ayak olacaktır” şeklinde konuştu.





