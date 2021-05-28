ERZİNCAN - Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların Kovid-19 aşılaması başladı
- Mobil aşı ekiplerinin araçla gelişleri - Ekiplerin eve gelmeleri - Yatalak hastanın aşısının yapılması - Annenin aşısının yapılması - Doktorun aşı ile ilgili bilgi vermesi - Sevim Köz ile röportaj Erzincan 'da tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid - 19 aşısı yapılmaya başlandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, evlerinden çıkamayan tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların ikametlerine giderek Sinovac aşısını uyguluyor.Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Yanlızbağ Mahallesi'ne giden ekipler, burada ikamet eden epilepsi hastası 36 yaşındaki Tunay Köz ile evde bakımını yapan annesi 53 yaşındaki Sevim Köz'ün aşısını yaptı.Anne Köz, yatalak oğluna evde tek başına baktığını anlatarak, "Bu imkanları bize tanıdıkları için teşekkür ediyoruz. Çocuk yatalak olduğu için evden ayrılamıyorum. Ekipler eve gelerek benim de aşımı yaptılar. Güzel bir uygulama, Allah devletimizden razı olsun. Gidemeyenler için çok güzel bir uygulama." dedi.
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