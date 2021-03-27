Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eroin bağımlısı “çip tedavisi” ile hayata tutundu

Eroin bağımlısı “çip tedavisi” ile hayata tutundu

madde bağımlıları merkezinden detaylar

İmplant Eroin İmplant Tedavisi 

-Hastaya uygulanan "Çip Tedavisinden" detay
-açıklama
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da madde bağımlıları merkezi hasta kabulüne başladı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yapımı tamamlanarak hasta kabulüne başlanan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) eroin bağımlısı olan genç, “Çip Tedavisi” ile hayatta tutundu.Şanlıurfa’da yapımı tamamlanan ve hasta kabulüne başlanan AMATEM Merkezinde ilk hasta kabulleri başladı.
Madde bağımlılarının tedavileri için açılan merkezde, ilk kez halk arasında “Çip Tedavisi’’ olarak adlandırılan Naltrexone cilt altı implant tedavisi 28 yaşındaki bir hastaya uygulandı. Madde bağımlısı genç, psikiyatri ve genel cerrahi kliniklerinin ortak çalışması ile tedavisinin ardından hayata tutundu.Tedaviyle ilgili bilgi veren Psikiyatri Uzm. Dr. Özlem Örer Beğinoğlu “Şanlıurfa’da bir ilk olarak ülkemizde ender olarak yapılan halk arasında ‘Çip Tedavisi’ diye bilinen eroin bağımlılığında kullanılan Naltrexone Cilt Altı İmplant tedavisini uygulamaya başladık. Yaklaşık 4 yıldır eroin kullanım öyküsü bulunan 28 yaşında erkek hastamıza daha önceden uygulanan ayaktan ve ilaç tedavi yöntemlerinin başarısız girişimleri sonrasında AMATEM hizmet binamızda lokal tedavi uygulama odamızda Genel Cerrahi Uz. Dr. Esat Taylan Uğurlu tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Bundan sonraki süreçte de kliniği uygun olan hastalarımıza merkezimizde implant tedavisi devam edecektir” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Değişim Fazla Zaman AlmadıBu Değişim Fazla Zaman Almadı
Dişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi GerekmeyecekDişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi Gerekmeyecek
Yüzleri Kısa Sürede Bu Hale GeldiYüzleri Kısa Sürede Bu Hale Geldi
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement