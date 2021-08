Erken aşı olmayanlara uyarı: “Geç kalınmış aşının faydası yok, antikor oluşumu süreci var”

-kurallara uyulmamasından görüntü

( DİYARBAKIR ) -- Diyarbaır’da günlük vaka sayısı 2 bini aştı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da vaka sayıları 2 bini aştı, vatandaşlar aşıya rağbet gösterirken aşı yapmayan vatandaşlar uzmanlar tarafından antikor oluşum sürecinin 15 gün olduğunu yönünde uyarıldı. Diyarbakır’da vaka sayısı 2 bini geçince vatandaşlar aşı olmak için sıraya girdi. Birçok vatandaş ise henüz randevusunu almadı. Bununla beraber aşıyı geciktiren vatandaşlar covide yakalanırken erken aşı olan vatandaşlar ise antikor oluşumu sayesinde korona virüsüne karşı korumaya geçti. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, hastanede testi pozitif çıkan birçok hastanın aşıyı geciktirdiği için antikor oluşum sürecine yenik düştüklerini ve geç yapılan aşının faydası olmadığını hatırlatarak vatandaşları biran önce aşı olması için davet etti. "İnsanlarda tedirginlik başladı” Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır’da vaka sayısının artışıyla beraberinde vatandaşlarda tedirginlik yaşandığını aktararak aşıya rehavet olduğunu, aşı olmamakta ısrarcı olan vatandaşların ise geç aşının antikor oluşum sürecinden kaynaklı faydasını görmeyeceğini hatırlattı. Prof. Dr. Tekin, “Son dönemde de bu dikkatimizi çekiyor, özellikle Diyarbakır’da vaka artışlarıyla birlikte insanlarda tedirginlik başladı.

Daha önce aşılama oranımız çok düşükken son günlerde aşıya ister istemez vaka artışıyla beraber bir rağbet oluştu. Herkes aşılanmak istedi ve aşılanıyor da gerçekten, ama maalesef ki son 1 hafta içerisinde aşılanıp Covid-19 olan birçok hasta görüyoruz. Buda şunu gösteriyor gerçekten geç kalınmış aşının faydası olmadığı gibi hep şunu söylüyorduk, aylar öncesinden bir an önce aşılanın ve Covid-19'a karşı koruyucu olun diye. Sonra son 1 hafta içesinde aşılanmış kişilerde çok fazla Covid-19 görüyoruz, sizden ricamız Covid-19’u geçirmeden bir an önce aşılansınlar ki antikor 15-30 gün içersin de oluşuyor buda koruyuculuğu etkiliyor. Bir an önce aşılanıp Covid-19’dan korunmuş olsunlar" diye konuştu.

“2 doz biontech aşısı olan yatan hasta yok” Hastanede yatan hastalar arasında 2 doz biontech aşısı olan vatandaşın olmadığını kaydeden Prof. Dr. Tekin, 3 önemli kural olan maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Tekin, “Şuan bizim hastanemizde 2 doz biontech aşısı olup hastanemizde yatan hastamız yok. Şunu söyleyeceğiz vatandaşlarımıza bazı önerilerimiz olacak Diyarbakır’da her yıl aynı sorunu yaşıyoruz, bu bizi çok üzüyor yaptığımız bütün emekler boşa gidiyor, şuan için aşı çok önemli herkesin aşı olması gerekiyor ama bu akut döneminde bu hızlı dönemde Covid-19 vaka artış sayısının önüne hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor bunun için de maske, mesafe ve hijyen kurallarına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Özellikle vatandaşlarımızdan şunu istiyorum maske ve mesafeye çok dikkat etsinler özellikle kapalı ortamlarda uzak dursunlar bu şekilde biz ancak bu vaka artışlarını engelleyebiliriz. Yoksa bu vaka sayıları giderek artarsa gerçekten bizim açımızdan da sıkıntılı günler yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

