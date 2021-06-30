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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü

Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü

Meydandan detay

Meclis Aşı Aşılama 

- Engelli bireylerin alana gelmesi
- Aşıların yapılması
- Kent konseyi engelli meclisi başkanının konuşması
- Aşıların yapılması

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da engelli bireyler Sağlık Müdürlüğü’nce kent meydanında kurulan stantta aşı oldu. Tarihi Yakutiye Kent Meydanında aşı olan engelli bireyler uygulamadan dolayı Sağlık yetkililerine teşekkür etti. Erzurum Kent konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Engelli Meclisi üyelerinin İl Sağlık Müdürlüğünün Yakutiye Kent Meydanında açmış olduğu KOVİT-19 aşı istasyonlarında bir ayrıcalık olarak beklemeden istenilen aşılarını yaptırdığını belirterek, “Devletimizin ülke insanına vermiş olduğu değeri değerlendirmek adına, Yakutiye Kent Meydanında aşı olmak için toplandık. Birçok ülkenin arayıp bulamadığı bu değerli aşılama işi bizim ülkemizde vatandaşın ayağına kadar getirdik. Bu da sağlığımıza vermiş olduğumuz değerdir. Hele hele de engelli bireyler için çok daha önem arz ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nün Erzurum Yakutiye Kent Meydanında kurmuş olduğu aşı stantlarında beklemeden aşı olma fırsatı verildi.
Yöneticileri bunu bir borç biliyoruz. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Tekerlekli sandalyeleri ve yakınları ile birlikte standa gelen bireyler aşılarını yaptırdıktan sonra bölgeden ayrıldılar. (ŞG-AT)
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