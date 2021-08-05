Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Sağlık
Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi

Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi

Kremin hazırlanışı

Ali İl Orman Yangınları Ağrı Kesici Yangın Zeytinyağı 

-kremin ateşte eritilmesi
-Arzu Yağız ile röportaj
-kremlerin kavanozlara koyulması
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)-Hayvanlar ve insanlar için sadece 3 malzemeyle yanık kremi yaptı DÜZCE

- Düzce Umut Gönülleri Derneği üyesi kadınlar, yangın bölgelerinde yanık vakası geçiren vatandaşlar ve hayvanlar için, kendi emekleriyle hazırladıkları yanık kremi gönderdi. Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ederken, Türkiye'nin birçok şehrinde de bölgeye yardımlar gönderiliyor. Düzce’de de gönüllü anneler bölgelere yardım eli uzatmak için mutfağa geçti. El yapımı yanık kremi hazırlayan anneler, kilolarca ağırlığında ki yanık kremlerini Manavgat’a göndererek destek verdi. "Bugün gönderdik ama tekrar yapıyoruz" Evde kendi elleriyle hazırladığı yanık kremlerini kavanozlara koyan Düzce Umut Gönüllüleri Derneği üyelerinden Arzu Yağız, "Manavgat ilçesinde çıkan yangın için, "ne yapabiliriz?" diye çok düşündüm. Allah’ın sessiz kulları olan hayvanlar için yanık kremi yapmaya karar verdim. Dernek olarak da böyle bir karar aldık. Bu karara hepimiz destek verdik. Herkes kendi evinde krem yapıp getirdi. Bugün ulaştırdık ama tekrar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah" dedi.
"Kime verdiysem faydasını gördü" Kremin aspirin, mum ve zeytinyağı ile yapıldığını söyleyen Yağız, "Bunları kaynatıp erittikten sonra sıcak hali ile kavanozlara koyuyoruz ve bölgeye gönderiyoruz. Vatandaşlar kendi evlerinde yapmak isterlerse 10 tane aspirine 2 su bardağı zeytinyağı 2 tane de ham saf mum kullanmalı. Renksiz doğal mumlardan olacak. Malzemelerimiz bu kadar, daha sonra ateş üzerinde mumlar eriyene kadar karıştırıyoruz. Mumlar eridikten sonra sıcak bir şekilde kavanozlara döküyoruz. Bu yanık kremi sürüldüğünde derin bir yanık olsa bile su toplamıyor. Hemen deri kendisini topluyor. Acı zaten olmuyor. İçerisinde ağrı kesici hapımız olduğu için çok faydasını görebiliriz. Ben çok kişiye yaptım verdim. Çok yanığı olan birisine de verdim. Aradı ve bana teşekkür etti. "Diğer kremler bile bunun yanında benim çocuğuma hiç etki etmedi, bu krem iz bile bırakmadı" dedi.
Kime verdiysem kime ulaştırdıysam herkes faydasını görmüş. Bende orada yanan hayvanlar için veya insanlarımız için böyle bir şey yapmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı