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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da sosyal mesafe için 3 cadde araç trafiğine kapatıldı

Elazığ’da sosyal mesafe için 3 cadde araç trafiğine kapatıldı

-caddelerden detay

Hastalık Polis Allah Irak 

--barikatlar kapatılması
--emniyet güçlerinden detay
--HES sorgulanması
--röpler
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da Koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararla vatandaşların yoğun olarak kullandığı 3 cadde araç trafiğine kapatılarak, sosyal mesafeye dikkat edilmesine olanak sağlandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanarak pandemiyle mücadele kapsamında yeni tedbir kararları aldı. Alınan karar doğrultusunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi, Vali Fahri Bey ve Hürriyet Caddeleri ikinci bir emre kadar 09.00 ile 19.00 arasında araç trafiğine kapatıldı. Bugün uygulamaya konulan karar çerçevesinde polis ve belediye ekipleri, cadde başları ile ara sokaklara barikatlar kurarak 3 caddeye bağlantıyı kesti. Çok yoğun olduğu için yan yana yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise alınan kararla, sosyal mesafeye daha fazla dikkat ederek hareket etmeye başladı.
Öteyandan daha önceden aynı caddeler için başlatılan HES kodu uygulamasının da devam edeceği, belirtildi. Elazığ’da çok yoğun bir trafik olduğunu belirten Nihat Güllü, “Şuan 3 büyük cadde trafiğe kapatılmış durumda. Biz de aracımızı yukarıya bırakıp çarşıya geldik. Böyle olması güzel oldu ve inşallah daha iyi olur. Temennimiz de bu hastalığın azalması ve kurtulmamız. Vatandaşın da uyması lazım. Vatandaş uyarsa hastalığı da azaltırız. Şuan hastalık hat safhada ve durum çok ciddi, kurallara uymamız lazım” dedi.
Ana caddelerin trafiğe kapandığını aktaran Yahya Kılıç, “Böyle daha iyi oldu. En azından mesafe uzaklığı olur. Bu caddeler acayip derecede yoğundu ama şimdi biraz daha güzel olur. Bu hastalık konusunda vatandaşları uyarıyorum, zaten emniyet gereken müdahaleyi yapıyor” şeklinde konuştu.
(CK-HİV-
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