Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Elazığ’da Harmantepe köyü karantinaya alındı

- Elazığ’da Harmantepe köyü karantinaya alındı

-jandarmandan detay

Karantina Jandarma Bild Kışla Trol 

--ekiplerin beklemesi
--kapatılan köy yolu

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir köy Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişi nedeniyle karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Harmantepe köyünde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mutasyonlu virüs olma ihtimali nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla 140 haneli köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.Kararın ardından köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü bağlı filyasyon ekipleri de köye giderek tarama yapmaya başladı.
Orta risk grubunda yer alan kentte yeni normalleşme süreci kapsamında vaka sayısının daha fazla düşürülmesi için valilik kararıyla her türlü tedbirin alınmaya devam edeceği bildirildi.
(CK-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı