Elazığ'da Covid-19 vakası çıkan evlere uyarı etiketi

-- Ekibin uyarı etiketini yapıştırması



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilen evlerin bulunduğu sitelere ‘Bu binada Covid-19 hastası vardır’ etiketi asılmaya başlandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı "Covid-19 çıkan ev ve sitelere uyarı etiketi asılacağı" kararının uygulanmasına start verildi.

Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vaka olan evlerin bulunduğu apartmanlara uyarı etiketi asmaya başladı.

‘Bu binada Covid-19 hastası vardır’ şeklinde yazıların bulunduğu etiketleri binaya asan ekipler, aynı zamanda bina yöneticilerine de bilgilendirme yaparak gerekli uyarıyı yaptı. Vali Erkaya Yırık'da uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , “ Birlikte başararak, güzel günlerimize ulaşmak için çabalarımız devam ediyor”dedi.

(RY-HİV-



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