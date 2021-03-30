Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Elazığ'da 5 katlı apartman karantinaya alındı

Elazığ'da 5 katlı apartman karantinaya alındı

Apartmandan görüntü

Karantina Para Cezası 

-şeritle kapatılan kapı
-Genel

( ELAZIĞ )- Kaymakamlık, "Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşımızın diğer apartman sakinleri ile temas kurduğu değerlendirilmektedir" ELAZIĞ

- Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanda bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca, diğer apartman sakinleriyle temas kurduğu değerlendirildiği için apartman karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, Tepe Mahallesi Öktem Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda ikamet eden bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 10 daire bulunan apartman karantinaya alındı. Karantinaya alınan apartmanın girişi kapatıldı. Karakoçan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Geleneksel yapımızın temellerinden olan komşuluk ilişkilerinin aktif olması, bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması nedeniyle birlikte sosyal izolasyonun mümkün olmadığı bir gerçektir. Bundan dolayı Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşımızın diğer apartman sakinleri ile temas kurduğu değerlendirilmektedir. Salgının yayılımının önüne geçmek için apartman, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadıyla 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununun 27 ve 72/7 maddeleri gereğince ilçemiz Tepe Mahallesi Öktem Caddesi No 3 Çobanlar apartmanı ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, zaruri ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına karar verilmiştir" denildi. Öte yandan, kararlara uymayanlar halkında 3 bin 450 TL idari para cezası ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamı gerekli adli işlem yapılacağı aktarıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement