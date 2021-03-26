Edirne Tabip Odası’ndan ‘28 gün tam kapanma’ çağrısı

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( EDİRNE )- Edirne Tabip Odası Başkanı:- “Hızla 3. dalgaya doğru gidiyoruz”- “Kapanma şart, başka yolu gözükmüyor” EDİRNE



- Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, son zamanlarda artış gösteren korona virüs vaka sayıları ile risk haritasındaki korkutan kırmızı tablonun, hızla 3. dalgaya doğru gidildiğinin işareti olduğunu söyledi.



Altun, kapanmanın şart olduğunu vurgulayarak, “Mümkünse iki 14 gün yani 28 günlük bir kapanmayla olabildiğince bu hastalığı sınırlama altına almamız gerekiyor” dedi.

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, pandemi süreci ve genel durum hakkında düzenlediği basın toplantısında, “1 Mart 2021 tarihinde başlayan ve normalleşme olarak adlandırılan süreçte, Edirne’de 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarında oran 107’den 219’a çıkmış, iki katı artış olmuş. Bakın Türkiye genelinde 71’den 144’e ulaşmış 2 katından fazla. Bu normalleşmenin zamanında ve doğru yapılmadığını gösteriyor bize” dedi.

“Hızla 3. dalgaya doğru gidiyoruz” Altun, “Olgu sayıları halen artmaya devam ediyor ve hızla 3. dalgaya doğru gidiyoruz. Ülkemiz geneli açısından da Edirne bölgemiz açısından da. Umarım, en az insanımızın etkileneceği bir şekilde bu süreç yönetilebilir” ifadelerini kullandı. “Yoğun bakım ve yatak doluluk oranları açısından şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor” Altun, “Sahadan edindiğimiz bilgilere göre yine hasta sayısı ne yazık ki son 2 haftadır artıyor ve artmaya da devam ediyor. İyi tarafı ilimizdeki hastanelerde bir yoğunluk artışı olmasına rağmen yatak doluluk oranları ve yoğun bakımlar açısından herhangi bir sorun şu anda görünmüyor ama dediğimiz gibi gerekli önlemler alınmazsa 3. dalga kaçınılmaz bir şekilde bizleri bekliyor” dedi.

“İkinci doz aşısını olan bireylerdeki pozitiflik oranlarında artış halen sürüyor” Altun, “Daha önceden açıklamıştık, tekrar söylüyoruz, ikinci doz aşısını olan bireylerdeki pozitiflik oranlarında artış halen sürüyor. Neyse ki, ciddi hastalık tablosu geçirmiyorlar” ifadelerini kullandı. “Kapanma şart, başka yolu gözükmüyor” Altun, “En az 14 günlük bir kapanma, mümkünse iki 14 gün yani 28 günlük bir kapanmayla olabildiğince bu hastalığı sınırlama altına almamız gerekiyor. Kapanma şart. Başka yolu gözükmüyor. Bu hızla devam ederse sıkıntı. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından 15 tane mutant ya da diğer bir ifade ile varyant virüs belirlenmiş durumda. Bunların bazılarının tehlikeliliklerini bilmiyoruz. Kaldı ki, ülkemizde varyant virüs araştırmasına yönelik çabada yok. Bu kadar hızlı bulaşan, vaka sayısının arttığı bir yerde bizim ülkemiz kaynaklı varyantlarında olabilmesi mümkündür” dedi.

“Zorunlu haller dışında lütfen dışarıya çıkmayınız” Altun, son olarak ise salgının ciddiyeti açısında halkı tekrar uyararak, “Zorunlu haller dışında lütfen dışarıya çıkmayınız. Sosyal hareketliliğinizi azaltınız, olabildiğince kapalı ortamlardan uzak durunuz. Bireysel korunma önlemlerini hiçbir zaman için gevşetmeyiniz. Bu zorlu süreci halkımızın desteği olmadan aşabilme şansımız yok. O yüzden herkes kurallara riayet etsin” diye konuştu.





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