Edirne’nin birinci doz aşı başarısı

-Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

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( EDİRNE -DRONE)- Birinci dozu en fazla Edirne, en az Şırnak oldu EDİRNE



- Edirne’de, toplam 407 bin 763 nüfusun yüzde 25,6’sına (104 bin 399 doz) birinci doz aşı uygulanması ile birlikte tüm iller arasında birinci dozun yapıldığı en yüksek il oldu.Yapılan 20 milyon 421 bin 653 doz aşıdan en fazla payı alan il 3 milyon 224 bin 77 doz ile İstanbul olurken onu 1 milyon 633 bin 361 ile Ankara, 1 milyon 386 bin 303 ile İzmir izledi. Aşıdan en az payı alan il ise 17 bin 230 doz ile Hakkari olurken onu 17 bin 281 ile Bayburt, 24 bin 726 ile Siirt takip etti.Birinci dozda en başarılı il EdirneBu rakamlara rağmen aşılamada en başarılı iller ise bunların hiçbiri değil. 21 Nisan saat 08.01 tarihli verilere göre, 407 bin 763 nüfuslu Edirne’de toplam nüfusun yüzde 25,6’sına (104 bin 399 doz) birinci doz aşı uygulandı.Nüfusuna oranla en fazla birinci doz aşı yapılan Edirne’yi, yüzde 25,54 (138 bin 301 doz) ile 541 bin 548 nüfuslu Çanakkale, yüzde 24,78 (307 bin 313 doz) ile 1 milyon 240 bin 285 nüfuslu Balıkesir ve yüzde 24,73 (53 bin 527 doz) ile 216 bin 460 nüfuslu Sinop izledi.Nüfusuna oranla en az birinci doz aşı yapılan il yüzde 3,88 (20 bin 842) ile 537 bin 762 nüfuslu Şırnak olurken onu yüzde 4,17 (11 bin 704 doz) ile 280 bin 514 nüfuslu Hakkari ve yüzde 4,67 (98 bin 840 doz) ile 2 milyon 115 bin 256 nüfuslu Şanlıurfa takip etti.



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