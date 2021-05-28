DÜZCE - Sağlık ekipleri tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilerin aşılanması için seferber oldu
- Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele - Engellilerin aşı olması - Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'ın açıklamaları - Engelli Gökhan Coşkuner'e aşı yapılması - Engelli gencin babası Sezer Coşkuner'in açıklamalarıSağlık ekipleri tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilerin aşılanması için seferber oluyorDÜZCE (AA) - Düzce 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık ekipleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşları aşılamaya başladı. Son haftalarda Kovid - 19 vaka sayısında düşüş yaşanan iller arasında bulunan Düzce 'de, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan aşı ekibi sahada çalışmalarını sürdürüyor.Bir yandan filyasyon çalışmasıyla hastalığın izini sürerek teması azaltmaya çalışan sağlık ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilerin aşılanması için de seferber oldu.Ekipler, orta düzeyde engelli vatandaşları randevu oluşturarak Atatürk Devlet Hastanesi aşı birimine getirerek, ağır engelli bireyler ise evlerine giderek aşılıyor. - "Kovid - 19'u hayatımızdan çıkarmanın tek yolu aşıdır"İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasıyla tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlar için aşı tanımlaması yapıldığını hatırlatarak, "Bu sabah itibarıyla aşı çalışmalarına başladık. Aşı için tüm vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize beliyoruz. Kovid - 19'u hayatımızdan çıkarmanın tek yolu aşıdır. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu. Aşı olan engelli vatandaş Selim Yikit de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesin aşı olmasını istedi.Evine gidilerek engelli oğluna aşı yapılmasını memnuniyetle karşılayan Sezer Coşkuner ise "Engellilere aşı yapılması devletimiz yaptığı iyi şeylerden biri. Engellilerin birçoğunun bu hastalıktan haberi bile yok. Yapılan hizmetten memnunun olmamak mümkün değil." ifadesini kullandı.
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