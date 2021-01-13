Düzce’de Korona virüs aşı odaları hazır

-Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi ile röportaj

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( DÜZCE -ÖZEL)- Düzce’de ilk etapta 5 bin sağlık çalışanı aşılanacak DÜZCE



- Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda Düzce’de hastanelerde aşı uygulama odaları hazırlandı. Korona virüs aşılarının Türkiye’ye gelmesi ve illere dağıtımının başlamasıyla aşı uygulama merkezleri olan hastanelerde hazırlıklar tamamlandı. 1’i merkez 7 ilçesi bulunan Düzce’de il genelinde 70 aşı uygulama odası oluşturuldu. Kent merkezinde Atatürk Devlet Hastanesi’nde 12, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 10, Aile Sağlıkları Merkezlerinde 36, Akçakoca Devlet Hastanesi’nde 5 ve diğer özel ile ilçe devlet hastanelerinde 1’er olmak üzere 70 aşı uygulama odası oluşturuldu. Covid-19 aşıları Düzce’ye geldi İlk etapta aşılanacak olan sağlık çalışanları için Covid-19 aşıları da Düzce’ye geldi ve İl Sağlık Müdürlüğünün depolarına alındı. Aşılarla Düzce’de ilk olarak kamu, üniversite, özel, eczacılar dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına aşılama çalışması yapılacak. Hazırlanan aşı uygulama odalarına 1’er kişi alınarak aşı uygulanacak. Aşıya gelen kişiler birbirine temas etmeyecek. Ortalama olarak her 10 dakikada 1 kişinin aşılanması planlanıyor. Aşı yapılanlar bir süre bekleme salonlarında bekleyecek. Herhangi bir yan etki durumunda müdahale edilmesi amacıyla tüm tedbirler de alındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Volkan Temi, aşı uygulama birimi oluşturduklarını belirterek, “Bir birimimizi tamamen aşı için ayırdık. 12 tane odamız bulunuyor. 20 hemşiremiz 2 doktorumuz aşı çalışmaları için çalışacak" dedi.

(EB-ALI-



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