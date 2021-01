-Hemşirenin aşıyı hazırlaması

Dr. Kılınç: "Şu an aşıdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok"



- Korona virüs (Covid-19) aşısı olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mikail Kılınç, "Şu an aşıdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok, ben aşımı yaptırdım, herkesten de aşısını gönül rahatlığıyla yaptırmasını rica ediyorum” dedi.

Analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından ilk aşı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bugün ülke genelinde olduğu gibi 256 adet aşı odasının kurulduğu bildirilen Elazığ’da da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Bu kapsamda Elazığ Mediline Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları aşı olmaya başladı.

Hastaneni Yoğun Bakım Servisi’nde görev alan ve ilk aşıyı yaptıran Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mikail Kılınç, “Şuan aşıdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok. Ben aşımı yaptırdım, herkesten de aşısını gönül rahatlığıyla yaptırmasını rica ediyorum” dedi.

Aşı ile ilgili çıkan spekülasyonlara kulak verilmemesi gerektiğini belirten Dr. Mikail Kılınç, “Son bir yıldır ülkemiz hakikaten çok zorlu bir süreçten geçmekte. Bu pandemiyle birlikte yeri geldi ailemizden yeri geldi kendimizden ödün vererek halkın sağlığı için canla başla hizmet etmekteyiz. Bugün nasip oldu, korona virüs aşısını yaptırdım. Zaten aşı ile ilgili çalışmalar ilk başladığında eğer aşı ülkemize gelirse çalıştığım kurumda ilk aşıyı yaptıran olmak istiyordum ve bugün de o nasip oldu. İnşallah, bu aşı uygulamasıyla birlikte de bu pandemiyi ülke olarak hızlıca atlatırız. Kesinlikle aşının olunmasından yanayım ve çalıştığım kurumda ilk aşıyı da kendime yaptırdım. Bu anlamda aşı ile ilgili çok spekülasyon çıktı. Kesinlikle Sağlık Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara güvenilmesini rica ediyorum. Çünkü şuan aşıdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok. Ben aşımı yaptırdım, herkesten de aşısını gönül rahatlığıyla yaptırmasını rica ediyorum” dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Yusuf Kenan Aydın ise, “Çok ciddi bir mücadele yürütülmekte. Nihayetinde bu süreçte çok ciddi acılar yaşandı, büyük kayıplarımız oldu. Her yaş grubunda değerli insanlarımızı, annelerimizi, ablarımızı ve bilim adamlarımızı kaybettik. Çok şükür ki, beklediğimiz aşı ülkemize geldi. Sağ olsun, Sağlık Bakanlığı’mız da illere dağıttı.

Biz de Covid-19 pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanları için bugün hastanemizde aşılanmalar başladı.

Bu bizim için çok büyük bir umut ve sevindirici bir durum” diye konuştu.





