Doktordan iyileştirdiği küçük hastasına müzik dinletisi

-Hasta Zeynep'ten detay

-Uzm. Dr. Adem Dursun'un müzik dinletisi

-Zeynep'in kısa konuşması

-Doktorların Zeynep'i muayene etmesi



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dursun, Covid-19’dan gelen ve MİS-C tanısı konulan, 10 günlük tedavisinde sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Zeynep’in isteğini kırmayarak odasında yan flüt ile mini konser verdi. Aralık 2020 tarihinde Covid-19 şikayeti ile gelen Öztübek ailesi hafif şekilde atlatırken, bir süre sonra korona virüse yakalanan 9 yaşındaki Zeynep de aynı şikayetlerle Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği’ne getirildi.

Yapılan tahliller neticesinde Covid-19 sonrasında MİS-C Sendromu teşhisi konulan Zeynep, Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınarak tedavisine başlandı. Tedavi süresinde doktorlar ve hemşirelerin büyük ilgi gösterdiği Zeynep’in müzikle uğraştığını öğrenen Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dursun, kendisinin de yan flüt çaldığını söyledi.



Zeynep de, Uzm. Dr. Adem Dursun’dan kendisine bir parça çalmasını istedi. Küçük hastasının isteğini kırmayan Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dursun yan flüt ile mini bir konser verdi. Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dursun, “Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde gerek hastalarımız gerekse personelimiz için moral çok önemli. Zeynep MİS-C tanısı koyduğumuz bir hastamız. Kendisiyle bir sohbetimiz esnasında enstrüman çaldığını öğrendik o da benim yan flüt çaldığımı öğrenince benden kendisine bir parça çalmamı rica etti. Kendisiyle hayalimiz bundan sonraki günlerde beraber gitar ve yan flüt çalarak bir eser paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

9 yaşındaki Zeynep’in MİS-C tedavi süreci ile ilgili olarak bilgiler aktaran Uzm. Dr. Serkan Özsoylu; “Halkımızda, Covid-19 hastalığının daha çok yaşlı hastaları tuttuğu, çocuklara zarar vermediği veya herhangi bir semptom ortaya çıkarmadığı gibi yanlış bir algı var. Çocuklarda Covid-19 geçirdikten özellikle 4-6 hafta sonra karın ağrısı, kusma, ateş, nefes almada zorluk gibi şikayetler görmeye başladık. Grip benzeri semptomlarla atlattığı için çocuklarda bu hastalık çok fazla önemsenmiyor. Daha sonra 4-6 hafta sonra biz bunu bize başvuran çocuklarda çok görmeye başladık. Türkiye’ de de bu durum sık görülmeye başladı.

Bir süredir ateş, ishal, kusma, karın ağrısı gibi semptomlarla bize başvuran çocuklarımız oluyor. Bu çocuğumuzda bu tür gastro intestinal sistem bulguları ön planda olan sıkıntılarla geldi. Takibinde çocuğun solunum sıkıntısının artması üzerine biz çocuğumuzda MİS-C (çocukluk çağındaki çoklu enflamasyon sendromu) şüphelenerek çocuk hastalıkları servisimize aldık. Böylece süreç başlamış oldu. Burada baktığımızda kalbinin çok hızlı attığını ve solunum sıkıntısının olduğunu gördük. Solunum sıkıntısının da artması üzerine Çocuk Yoğun Bakım Ünitemize alarak solunum cihazına bağladık. Tedavi sonrası hızlı bir şekilde iyileştiğini görünce solunum cihazından çıkardık ve kalp kasının eski kasılma kuvvetine vardığını gördük. Bu süreçte çocuklarında erişkinler kadar etkilendiğini görmüş olduk akut dönemde olmasa bile birkaç hafta sonra çok ciddi semptomlarla bize başvurabiliyorlar. Şu an çocuğumuz çok iyi yoğun bakım ünitesinden çocuk hastalıkları servisine aldık. Tabi ki burada kriterler var aileden en az bir kişinin Covid-19 testi pozitif öyküsünün olması ve üzerinden birkaç hafta geçmiş olması gerekiyor. Eğer bunlar varsa biz bundan sonra MİS-C Sendromu değerlendirmesi yapmaya başlıyoruz. Önemli olan ailelerin Covid-19 testi pozitif olduktan sonra dikkatli olması; farklı bir şeyler gördüklerinde mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor” diye konuştu.





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