Doktor WhatSapp üzerinden müdahale etti, lösemi hastası çocuk ölümden döndü

-Abdullah Kızılay’dan görüntü

-Abdullah Kızılay açıklması

-Doktor Veysi Yılmaz açıklaması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Diyarbakır'dan tedavi için Ankara'ya giden lösemi hastası 4 yaşındaki Asya Atlı, epileptik atak geçirdi- Çocuğunun öldüğünü düşünen anne otobüste baygınlık geçirirken, yolculardan biri WhatSapp üzerinden bir doktorla iletişime geçti- Doktordan aldığı talimatları yerine getiren yolcular, yerinde müdahalelerle Asya'yı hayatta tutmayı başardı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’dan ailesi ile birlikte tedavi için Ankara'ya giden 4 yaşındaki lösemi hastası Asya Atlı, şehirlerarası yolcu otobüsünde epileptik atak geçirdi. Küçük Asya'nın annesi çocuğunun öldüğünü düşünüp baygınlık geçirirken, yolculardan biri WhatSapp üzerinden görüntülü aradığı doktorla iletişime geçti. Doktordan aldığı talimatları yerine getiren yolcular, yerinde müdahalelerle Asya'yı hayatta tutmayı başardı.Olay, yaklaşık 2 hafta önce Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket halinde olan bir otobüste gerçekleşti. Lösemi hastası 4 yaşındaki Asya Atlı, yolculuk esnasından epileptik atak geçirdi. Ağızdan köpükler gelmesi ve çocuğun hareketsiz kalmasıyla aile, çocuklarının öldüğünü düşünüp önce baygınlık geçirdi, ardından da Diyarbakır'a dönmek istedi. Bu sırada yolculardan Abdullah Kızılay, Diyarbakır’da görevli aile hekimi Veysel Yılmaz ile görüştü. Kızılay, durumu anlattıktan sonra WhatSapp üzerinden Dr. Yılmaz ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Yolculardan Servet Yılmaz, aldığı iş sağlığı eğitimiyle doktorun talimatlarını harfiyen uyguladı. Servet Yılmaz, Asya’nın ağzından gelen köpükleri temizledikten sonra nefes almasını sağladı. Yaklaşık 12 dakika süren atak ve müdahale ile lösemi hastası Asya Atlı, kendine geldi. Ambulansın gelmesiyle Gaziantep’e götürülen Atlı, daha sonra Ankara’ya sevk edildi."Teknolojiden faydalanalımDoktoru görüntülü arayan Abdullah Kızılay, saat 22.30 civarında Ankara’ya giderken, Gaziantep girişinde bir annenin bağırdığını, Kürtçe ağıtlar yakarak, kızının öldüğünü söylediğini duyduğunu kaydetti.

Kızılay, "Durun, biz Diyarbakır’a geri gideceğiz diyorlardı. Arka taraftaydım, herkes şoktaydı. Otobüs şoförü ışığı yaktı. Annesi çok bağırıyordu. Babası da şoktaydı, o da sadece seyrediyordu. Ben de yoksulluktan iki tane kardeşimi kaybettim. Direkt WhatSapptan doktor arkadaşa bağlandım. Doktor arkadaş orada verdiği talimatlarla gerçekten bir hayat kurtardı. Ambulans arandı, Gaziantep girişinde ambulansta gelecekti. Hocamız Veysi Yılmaz, Allah ondan razı olsun. Kendisi bu konuda bize yardımcı oldu. Çocuk rahatsızdı, lösemi hastası. Asya Atlı kızımız şu anda Ankara’da tedavi edilmekte. Maddi, manevi sıkıntısı yok. Bu bizimde başımıza gelebilir. Sağlık Bakanıma sesleniyorum. Teknolojiden faydalanalım. Sağlık Bakanlığından acil WhatSapp hattı gibi, görüntülü bir sistemle, nöbetçi doktorlarla öyle bir sistem kurulursa çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Nefessizlikten, oksijensizlikten solunum durmasından dolayı ölebilirdi"Aile hekimi doktor Veysi Yılmaz, gece yarısı bir telefon geldiğini, arkadaşının kendisini aradığını kaydetti.

Arayanın, bir otobüs yolculuğunda olduğunu ve o sırada yolculuk yapmakta olan bir ailenin çocuğunun fenalaştığını, kendilerine yardım etmesini istediğini dile getirdi. Dr. Yılmaz, "WhatSaptan görüntülü bağlandı. O sırada çocuğun nöbet geçirmekte olduğunu gördüm. Ağızdan gelen köpüklerin temizlenmesini söyledim. Nefes yolunu açık tutmalarını belirttim. Yapabilirlerse çocuğun oksijen alabilecek bir yerde tutmalarını önerdim. Bunu sürekli yaptık. Bir 12 dakika boyunca çocuk sürekli atak geçirdi. Ara ara atladı ancak yine ağızdan köpükler gelmeye devam ediyordu. Otobüste oldukları için ilk yardım müdahale anlamında bir sağlıkçının yapabileceği belki bir damar yolu, ya da nöbeti durdurmak için yapabilecek bir iğne, oksijen uygulaması yoktu. O sırada bunları önerip çocuğu rahatlatmaya çalıştık. Çocuk nöbetini geçirdi, nöbeti bitti. O sırada da ambulans gelmişti. Ağızdan gelen köpüklerden ötürü solunum yolu durabilirdi belki. Nefessizlikten, oksijensizlikten solunum durmasından dolayı ölebilirdi. Bu bir ihtimaldir tabi ki" diye konuştu.

Yolcular tarafından Ankara'da bir kanser derneği aile ile iletişime geçilmesinin ardından Atlı'nın ailesine maddi destek sağlandı. Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınan Atlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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