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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik

Doğum sancıları başlayan kadın için seferberlik

Mahsur kaldığı yerden mahsur kaldı

Mahsur Kaldı Karla Mücadele Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-UMKEden görüntü
-Yardım yapılırken görüntü
-Röportaj
-Karlı yoldan görüntü
-İl özel idare ekiplerin çalışmasından görüntü
-Köyden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Kurtarmadan görüntü

( HAKKARİ )- Hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulansın imdadına karla mücadele ekibi yetişti- Köyden alınan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın, sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde doğum sancıları başlayan Selvihan Çakmaz’ın yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Hemen yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışından dolayı köye yakın bir yerde mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye UMKE ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yönlendirildi. Yürütülen çalışmalar sonucu ambulans bulunduğu yerden kurtarılarak köye ulaştı. Hemen hastaya ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hamile kadın Çakmaz ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamile kadının eşi Özal Çakmaz, ekiplere teşekkür ederek, “Herkes bizim için seferber oldu. Eşim dünden beri çok rahatsız. Şükürler olsun Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin yolu açmasıyla sağlık çalışanları köye ulaştı. İlk müdahalenin ardından şimdi hastaneye gidiyoruz” dedi.

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