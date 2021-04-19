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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır Özel Bower Hastanesi’nden drama eğitimi

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi’nden drama eğitimi

Drama eğitiminden görüntü

Hastane Yan Etki Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları Hastane Yönetimi 

-Zeliha Tural konuşması
-Muhammed Melik Bal konuşması
-Genel detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da faaliyet gösteren Özel Bower Hastanesi personellerine, hastalarla daha iyi iletişime geçilmesi için drama eğitimi verildi.
Eğitiminde hastanedeki sağlık çalışanlarından oluşan ekipler, yaşadıkları iletişim hatalarını canlandırarak drama eğitimine renk kattı. Yapılan eğitimlere, çalışanlar korona virüs tedbirlerine uygun olarak günün belirli saatlerinde eğitime katıldı.
“Amacımız çalışanların empati becerisini geliştirebilmektir”Uzun zaman tiyatro eğitimi alan ve hastanenin otelcilik sorumlusu olarak görev yapan Zeliha Tural, hastanede çalışan sağlık personelinin iş dışındaki zamanını verimli kullanabilmesi için drama eğitimi verildiklerini belirterek, “Drama eğitiminin büyük bir kazanımı var. Bunlardan biri de kendini başkasının yerine koyabilme, yani empati becerisini geliştirebilmektir. Bunun dışında da grup iletişimi ve etkileşimi çalışmaları yaparak kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren hastane yönetimi ile Hastanenin Tanıtım ve Pazarlama Müdürü Taner Subaşı’ya da teşekkür ederim” dedi.
“Kendimizi artık daha iyi ifade edecek etkinlikler yapıyoruz”Hastanede 3 yıldır anestezi teknikeri olarak görev yapan Muhammed Melik Bal, “Hastanemizde uygulamalı drama eğitimi mevcut şuanda ve bizlerde bu eğitimi alıyoruz. Aldığımız bu eğitim motivasyonumuzu artırıyor. Kendimizi artık daha iyi ifade etmek için sosyal yaşamda da bizim işimize yarayan etkinlikler yapıyoruz. Bize eğitim için uygun yer temin eden hastane yönetimimize de teşekkür ederim” diye konuştu.

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