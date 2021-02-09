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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı, 'korona meydanı' kuruldu

- Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı, 'korona meydanı' kuruldu

Meydandan görüntü

Sayılar Kalaba Alabalık Kıraathane Fi Yapı 

-Çay keyfi yapıp kurallara uymayan kalabalıktan görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da korona virüs vaka sayılarında büyük düşüş yaşanırken, Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde sandalyelerini meydana atan vatandaşlar korona virüs yokmuş gibi çay keyfi yapıp, sosyal mesafe ve maske kurulanı hiçe saydılar. Korona virüs vaka sayılarında büyük düşüş yaşandığı iller arasında yer alan Diyarbakır’da tedbirler ve kuralları hiçe sayıldı. Kentin Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Konukevi önüne sandalyelerini atan vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp çay keyfi yaptı. Yaşanan yoğun kalabalıkta çevrede bulunan kıraathane işletmecileri de sandalyeleri meydanın bulunduğu yere atarak burada oturanlara çay servisi yaptı. (SI-YRT
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