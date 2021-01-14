Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

-Aşı yapılan sağlık çalışanları

-İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin konuşması

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Türkiye’de 'Acil Kullanım Onayı' verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına korona aşısı yapıldı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan 10 aşı uygulama odasında sağlık çalışanları tek tek içeri alınarak aşılandı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmaya başlanan aşılama çalışmaları sırasında kendisi de aşı olan ve açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, tüm sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarına aşı yapılacağını, daha sonra risk grubunda olan vatandaşların aşılanacağını söyledi.



Tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve 5 gün içerisinde tüm sağlık personelinin aşılanacağını belirten Dr. Tekin, "Dünyaya örnek olabilecek bir sağlık sistemimiz bulunuyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere diğer vatandaşlarımıza da Bakanımızın da ifade ettiği şekilde herkese hak ettiği ölçüde eşit ve adil olacak bir aşılama yapılacaktır" dedi.

Türkiye’ye Çin’den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) 'aşı randevu' bölümü eklenirken, ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.



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