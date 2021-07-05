Diyarbakır'da Mezopotamya Uluslararası Sağlık Turizmi çalıştayı gerçekleştirildi

-Vali Münir Karaloğlu açıklama

-Mehmet Kaya açıklama

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da Mezopotamya 1. Uluslararası Sağlık Turizmi çalıştayı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından organize edilen çalıştaya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Ushaş Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kamu ve hastanelerin yöneticileri ile yurt içinden ve yurt dışından birçok yetkili katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ticareti geliştirdiklerinde barışa da katkı sunabileceklerini söyledi.



Vali Karaloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti son 20 yıldır en çok hangi alanda gelişti, en çok hangi alanda değişti diye sorarsanız herhalde oy birliğiyle sağlık alanında Türkiye çok gelişti deriz. Hem sağlık altyapımız, hastanelerimiz hem yetişmiş insan gücümüz hem de teknoloji bakımından Türkiye son 20 yılda sağlık alanında sessiz bir devrim yaşadı. Şimdi sağlık alanında yakalanmış olduğumuz bu büyük başarıyı sadece kendi vatandaşlarımız için değil dost ve kardeş ülkelerimiz için komşu ülkeler için de kullanmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sağlık turizmi alanında kendine bir hedef koydu son 10 yıllık kalkınma planında 10 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri hedefi koydu Türkiye Cumhuriyeti devleti. Türkiye gerçekten sağlık turizminde çok hızla yol alıyor. Habur Gümrük Kapısı bizim için çok önemli bir nokta bu çalıştayın başlamasına vesile olan çıkışta oradan. Eğer Erbil’den, Süleymaniye’den, Duhok’tan bir hastamızı alıp Diyarbakır'a veya Mezopotamya'nın diğer şehirlerine birisine getiriyorsak hastayı kapıda bekletme şansımızın olmaması lazım, yani hasta geldiğinde ona özel bir muameleyle kapıdan içeriye alıp onu en hızlı şekilde hastanesine ulaştırmanız lazım. Kuzey Irak'tan da dostlarımızı çağıralım onların dertlerini sorunlarını da dinleyelim, bizlerden arkadaşlar katılsın hem turizm sektöründen hem sağlık sektöründen beraberce sorunları ortaya koyalım ve sorunları çözüm arayalım. Onlar beklemeden Türkiye'ye girebilmeli, beklemeden geri dönebilmeli bunun altyapısını bugün Bence detaylı bir şekilde yaşanan problemler üzerinde konuşalım tartışalım ve bir çözüme bağlayalım. Değerli arkadaşlar şu anda Diyarbakır'da hem sağlık altyapımız hem Turizm altyapımız otellerimiz mekanlarımız gerçekten bunu yapmaya hazır bir konumdadır. Bunu dostlarımızla paylaşmak istiyoruz bu imkanımız var eğer iyi bir sistem oluşturabilirsek karşılıklı olarak biz bu işlere kazan-kazan bakıyoruz arkadaşlar, Allah komşularının birbirinin eksiğini tamamlar. Bizde olmayan şey sizde var sizde olan olmayan şey bizde var kazan kazan formülü ile bu işlere yaklaşırsak Biz ihtiyacımız olanı sizden sizin İhtiyacınız olan bizden karşılamak suretiyle dostluğumuz da kardeşliğimizi ticaretimizde geliştirebiliriz ve bu bölgede barışa da katkı sunar diye düşünüyorum" dedi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya da Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun telefon görüşmesi ile projenin başlatıldığını kaydetti.

Başkan Kaya, “Başından beri temel hedefimiz komşularımızla ticareti geliştirmek bugün sağlık çalıştayıyla başladığımız bu süreci devam ettireceğiz. Sadece Bölgesel Yönetim ile değil, aynı zamanda Irak’ın bitümü ile, İran ve Suriye ile bu sağlık turizmi gibi özellikle kapıdan geçişlerin önemli olduğu bu çalışmayı derinleştirerek devam edeceğiz. Bu coğrafyada barışın sağlanması ekonominin ve ticaretin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olacaktır” diye konuştu.



