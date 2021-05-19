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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DİYARBAKIR - 19 Mayıs kutlamalarında sağlıkçılar unutulmadı

DİYARBAKIR - 19 Mayıs kutlamalarında sağlıkçılar unutulmadı

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri - Sağlıkçılar için düzenlenen ayak tenisi etkinliği - Turnuvaya katılan sağlık çalışanlarından Fırat Çavdar'ın açıklamaları - Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan Vedat Menteşe'nin açıklamaları - Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun açıklamaları Diyarbakır 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde sağlıkçılar unutulmadı - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce atletizm sahasında gerçekleştirilen Ayak Tenisi Turnuvası'nda, kentte görev yapan sağlık çalışanları temsili takımlar halinde mücadele etti - Sağlık personeli Vedat Menteşe: - "Kovid - 19 yorucu bir süreç. 19 Mayıs vesilesiyle güzel bir etkinlik düzenlendi.
Stres attık"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'na sağlık çalışanları da katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyrantepe Spor Kompleksi'ndeki atletizm sahasında gerçekleştirilen turnuvada kentte görev yapan sağlık çalışanları temsili takımlar halinde mücadele etti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda etkinlikler düzenleyerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutlamaya çalıştıklarını söyledi.

Salgın sürecinde vatandaşların en büyük destekçisi olan sağlıkçılara yönelik de ayak tenisi etkinliği düzenlendiklerini belirten Uslu, "Katılımlarından dolayı bütün sağlıkçı arkadaşlarıma, genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Organizasyonu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Başkanlığıyla yapıyoruz. Katkılarından dolayı onlara da şükranlarımızı arz ediyorum." diye konuştu.
Uslu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sosyal medya aracılığıyla da birçok etkinlik düzenlediklerini aktardı. - "Stres attık"Turnuvaya katılan sağlık çalışanlarından Fırat Çavdar, salgın sürecinde hastane ortamında yoğun ve stresli bir mesai geçirdiklerini söyledi.

Çavdar, etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Stres attık. Etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Yenilsek de mutluyuz." dedi.
Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan Vedat Menteşe de tedbirlerle vaka sayısının düşmesinden dolayı mutlu olduklarını aktardı."Kovid - 19 yorucu bir süreç. 19 Mayıs vesilesiyle güzel bir etkinlik düzenlendi.
Stres attık. Yenildik ama yine de iyi geldi." ifadelerini kullanan Menteşe, salgının bir an önce sona ermesini diledi.Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Sosyal Medya Koronavirüs Hastane Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 

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