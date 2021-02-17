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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyaliz hastası, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Diyaliz hastası, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

amatör kamera

Sağlık Ekibi Amatör Kamera Kar Kalınlığı Diyaliz Hastası Paletli Ambulans 

-paletli ambulansla hastanın alınması

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Ardahan'da 112 Acil Servis'ten yardım isteyen 71 yaşındaki diyaliz hastasına paletli kar ambulansıyla ulaşıldı. Ardahan Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Yalnızçamhasköy köyünde ikamet eden Saltanat Öztürk, tedavi görmesi gereken Ardahan Devlet Hastanesine gitmek için, 112 Acil Servis'ten yardım talep etti. Harekete geçen sağlık ekibi, paletli kar ambulansı ile kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köy yoluna girdi. Paletli ambulansla diyaliz hastası alınıp, Ardahan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (OY-ÖB)
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