Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti

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( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve diğer yaralıları hastaneden ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve kazada yaralanan diğer kazazedeleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Ziyaretin arından açıklamada bulunan Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcı Sema Silkin Ün’ün İstanbul’a sevk edildiğini belirterek, “Ziyaretler kapsamında Kırklareli’nde bulunuyoruz. Sabah Pehlivanköy’de ziyaretlerde bulunduk. Dönüşte Genel Başkan Yardımcımız Sema Silkin Ün’ün ve Ümraniye Gençlik Kolları Genel Başkanımızın bulunduğu araç bir kaza geçirdi. Sema hanım başında küçük bir yara ile kolundaki kırık nedeniyle İstanbul’a sevk edildi. Abdussamet beyin de gerekli tahlilleri yapıldı ve sonuçları bekliyoruz. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Ayrıca hastane yetkililerimize, başhekimliğimize çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren güzel bir şekilde ilgilendiler. Ekip çalışmasıyla gayret gösterdiler, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



