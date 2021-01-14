Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’den getirilen Covid-19 aşısını oldu



-. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da aşılamanın yapılacağı Ankara Şehir Hastanesi’ne geldi. Ayrıca birçok AK Parti Milletvekili de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından tüm devlet büyüklerinin de aşılanması bekleniyor.



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