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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay

Covid19 aşısından sonra dikkat çeken olay

AÇIKLAMA

Aşı Karahisar 

-DETAY

( AFYON KARAHİSAR) - (ÖZEL)- Koluna yapıştırdığı 1 lira aşı olan yerde duruyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir vatandaş, Covid19 aşısı vurduğu koluna koyduğu 1 liranın yapıştığını fark ettiğini söyledi.

İlçede kahvecilik yapan esnaf Ali Kaymak, 1 lirayı aşı vurulduğu yere koyunca kolunun parayı çektiğini fark ettiğini anlatarak, "Aşı olduktan sonra bunu fark ettim. Artı olarak tiktok'ta video olarak paylaşmışlar Ben dalga geçiyorlar zannettim, ama gerçekmiş" dedi.
(RD-Y)
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