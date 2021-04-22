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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Covid döneminde çocuklarda obezite artıyor

Covid döneminde çocuklarda obezite artıyor

cuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar'ın açıklamaları

( SAMSUN )- Dr. Akar: "Şu an hastaların büyük bir kısmı kilo alma, obezite şikayeti ile başvuruyor" SAMSUN

Televizyon Eğitim Dönemi Şeker Hastalığı Güneş Işığı Uyku Apnesi 


- Korona virüs döneminde en çok etkilenen yaş gruplarından biri de çocuklar oldu. Özellikle uzaktan eğitim döneminde evde kalan ve bulaş riskinden dolayı park, bahçe gibi çok sık kullandıkları alanlara gidemeyen çocuklarda obezite riski arttı.Çocuk hastaların büyük bir kısmının kilo alma, obezite şikayeti ile polikliniklere başvurduklarını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Bütün gün evde oturmaları, akranları ile zaman geçirememeleri, online eğitim nedeniyle tüm gün tablet ve televizyon izlemeleri çocukların ister istemez kilo almalarına sebep oldu. Covid- 19 salgını sonrasında çocuklar hem fizyolojik olarak ve hem de psikolojik olarak çok etkilendi" dedi.
Medıcana International Samsun Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocukların Covid döneminde beslenme durumlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şuan hastaların büyük bir kısmı kilo alma, obezite şikayeti ile başvurduklarını belirten Dr. Çınar, "Genellikle obezite hastalarda biz ileri ki dönemlerde kalp damar hastalıkları, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, şeker hastalığı gibi beraberinde getirdiği hastalıklarla uğraşmaktayız. Bunu önlemek amaçlı özellikle çocuklar için egzersiz öneriyoruz. Ailelere de aynı şekilde sabah birlikte egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Mümkünse dışarıya çok fazla insan olmayan ortamlara, hem güneş ışığından faydalanmalarını hem de hareket etmesini istiyoruz. Sağlıksız gıdalardan özellikle paket gıdalardan, katkı maddeli gıdalardan uzak durmalarını önermekteyiz" diye konuştu.
"Çocuklarda bağışıklık"Özellikle korona virüs döneminde bağışıklığı arttırmak amaçlı çocukların haftada iki defa Omega 3 açısından balık tüketmelerini gerektiğini ifade eden Dr. Yakar, "Balık tüketme ile ilgili sıkıntı varsa ceviz, avokado gibi Omega 3 açısından yüksek besinleri gıdaları tüketmelerinin istiyoruz. Et tüketimi, mevsimsel sebze ve meyvelerin tüketimi önemlidir. Normalde vitamin düzeyleri yerindeyse ekstra vitamin takviyesi yapmıyoruz. D vitamini bunların dışında önemlidir. Dışarıya çıkamadığı için çocuklar güneşten çok fazla etkilenemiyorlar. Onun dışından çinko düzeyi bizim önemlidir. Çocuklarda uykuya çok önem vermelerini istiyoruz. Çünkü uyku sırasında meletonin hormonu salgılanıyor. Meletonin hormonu da bağışıklığın güçlenmesi hücre yenilenmesi açısında çok değerlidir. Çocukların özellikle saat 22.00 ile gece 02.00 arasında derin uykuya geçmiş olmalarını bekliyoruz. Ailelerinde düzenli beslenmesini sadece çocuklara söyleyerek değil kendilerinde uygulayarak yapmasını bekliyoruz. Obezite riski eğer anne veya baba obezite ise çocuklarda obezite riski 15 kat artmaktadır. Doğru ve iyi beslenme anne ile babadan başlamaktadır" şeklinde konuştu.

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