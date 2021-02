Covid-19 savaşçılarının yoğun kış şartlarında aşıyı ulaştırma serüveni

-Sağlık Ekibinin yola çıkması

-Sağlık Ekibinin vakaya gitmesi (araç içerisi ve dışarısından takip)

-Sağlık Ekibinin karlı yollardan gidişi drone ile takip

-Sağlık Ekibinin aşı yapacakları eve gidişi drone ve aktüel takip

-Emire İzgi'nin aşılanması

-Emire İzgi ile Röp

-Nazım İzgi ile Röp

-Dr. Salih Karaca ile Röp

-Ebe Nuran Taş ile röp

-Genel ve detay



( ANKARA - ÖZEL) ANKARA



- Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 ile ön cephede savaşlarını sürdüren sağlık çalışanları; dağ-taş, kar-kış demeden sırası gelen herkese aşıyı ulaştırmaya çalışıyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları sırası gelen vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. İlk olarak sağlık çalışanlarından başlayan aşılama programı şuan da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile onların 60 yaş ve üzeri eşlerine kadar geldi. Bu kapsamda aşılanma sırası gelen ancak yürüyemediği için engelli bakım hizmeti alan 69 yaşındaki Emire İzgi’de aşısını oldu. Ankara’nın bin 135 rakımlı Elmadağ ilçesinde yer alan Kuşçuali köyünde ikamet eden Emire İzgi aşı olmak için randevusunu aldı. Ancak yürüme güçlüğü çektiği ve evde bakım hizmeti aldığı için ekipler aşıyı evine kadar götürdü ve evinde yaptı. Ekiplerin yer yer yaklaşık 40-50 santimetreyi bulan kar ve zorlu kış şartlarında aşıyı ulaştırma mücadelesi sonunda, evinde aşısını olan 69 yaşındaki Emire İzgi ise, “Çok teşekkür ederim aşımı yaptılar. Bana da hizmet ettiniz. Halamın kızı var yaşlı, ona git aşını ol dedim. Bak bizim adam oldu dedim. Herkese gitmelerini tavsiye ederim. Sağlık ekiplerinin hepsine teşekkür ederim. Valla nasıl geldiniz? Ben çıktım üşüdüm geldim. Siz nasıl geldiniz bilmiyorum” diye konuştu.

“Karda, kışta, tipide vurdunuz, kırdınız geldiniz” Kendine aşı sırası gelir gelmez sağlık kuruluşuna giderek aşısını olan, 76 yaşındaki Nazım İzgi ise, “Biz aşımızı olduk, eşime sıra geldi. Eşimin aşısını da siz yaptınız Allah razı olsun. Karda, kışta, tipide vurdunuz, kırdınız geldiniz. Devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ekiplere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden birer birer. Ekipleriniz çok iyi. Devletimiz zengin, devletimiz her şeyi yapıyor. Aşılarını olsunlar. Biz de aşımızı olduk. Herkesi aşıya davet ediyorum. Bu hastalıktan kurtulmak istiyoruz, herkes kurtulsun. Hastalık kötü bir hastalık. Çok pis, çok yalancı bir hastalık. Geldiği zaman adamları öldürüyor. Bunaltıyor, soluk aldırmıyor. Ben herkesin aşı olmasını isterim” şeklinde konuştu.

“Evet, hava şartları çetin ve zor, ama biz görevimizin başındayız” Zorlu kış şartlarına rağmen aşıyı Emire İzgi'ye ulaştıran ekipte yer alan, Elmadağ İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Salih Karaca ise, “Aşılama çalışmaları için geldik. Şuan da Elmadağ’ın Kuşçuali köyündeyiz. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) aşı randevusunu alan Emire İzgi hanımefendinin aşısını yapmak için geldik. Süreç şu şekilde oluyor; ALO 182 veya MHRS üzerinden arayıp kendilerine uygun olan günü randevu olarak alıyorlar. Biz o randevu sonrası kendileri ile iletişime geçiyoruz ve aşılarını yapmış oluyoruz, evet hava şartları çetin ve zor. Ama biz görevimizin başındayız. İnsanların tepkisi bizi tabi ki motive ediyor. Çok da hoşumuza gidiyor. Daha da şevkle çalışmamızı sağlıyor. Bizi tabi ki daha da mutlu edecek şey de toplumun tüm kesiminin, herkesin aşılanmasını sağlamak olacak. Aynı şekilde her gittiğimiz evde bu yaş grubunda, belli yaş grubunda aşılamanın yüksek olması da bizi mutlu ediyor. Mümkün olduğunca ne kadar hızlı bir şekilde bitirebilirsek aşılamayı, bizi de sağlık çalışanları olarak mutlu ve motive edecek şey budur diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu. “Bu zorlu şartlarda onların desteği ve duasıyla işimizi severek yapıyoruz” Her gittikleri evde çok sıcakkanlı karşılandıklarını ve bu durumun kendilerini çok fazla motive ettiğini belirten, Elmadağ İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Ebe Nuran Taş, “Gittiğimiz yerlerdeki insanlar çok sıcak ve sürekli bir şeyler ikram etmeye çalışıyorlar. Çok minnettarlar. Devletin yaptığı bu evde bakım olsun, aşılama olsun çok memnunlar ve sürekli dua ediyorlar. Bizler de onların duasını duydukça ve sevinçlerini gördükçe gerçekten mutlu oluyoruz ve bu zorlu şartlarda onların desteği ve duasıyla işimizi severek yapıyoruz” dedi.

