Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Covid-19 aşısında 75 yaş aşılaması başladı

Covid-19 aşısında 75 yaş aşılaması başladı

Röportajlar

Takvim Allah 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde başlatılan Covid-19 aşılama programında sıra 75 yaş üzeri bireylere geldi. 75 yaş üzeri vatandaşlar, sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları, belirlenen aşılama takvimine göre uygulanmaya devam ediyor. Aşılama programı kapsamında sıra 75 yaş üzeri vatandaşlara geldi. 75 yaş üzeri vatandaşlar, Alo 182 hattından veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı.
Ankara Şehir Hastanesi’nde de bu kapsamda aşılamalar başladı.
“Ne mutlu bize sıramız geldi vurulduk Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 aşısını olan İhsan Yıldırım, “İyiyim Allah’a şükür, aşımıza güvendik, ne mutlu ki vurulduk” şeklinde konuştu.
Aşılamada öncelikli grupta yer aldıkları için mutlu olduğunu da vurgulayan Yıldırım, “Ne mutlu bize sıramız geldi vurulduk. Korkuyorduk, ne zaman vurulacağız diye bekliyorduk. Evvelden olduk. Ne mutlu bize” dedi.
Ayrıca torununun beyin cerrahı olduğunu ve onun yönlendirmesi ile aşı olduğunu belirten Yıldırım, “Aşı olduk çok mutlu olduk. Eşim burada o da aşı oldu” şeklinde konuştu.
Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olan bir diğer vatandaş Nurettin Akkuş, Allah hepinizden razı olsun. Çok memnunum, çok sevindim. Allah hayırlı uğurlu eylesin” açıklamasını yaptı. Kendisinin aşı olmayı tercih ettiğini vurgulayan Akkuş, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Herkes gelsin aşılarını olsun. Çok iyi olur memnun olurlar inşallah” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement