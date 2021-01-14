Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı

-Aşı yapılmasından detay

-Sağlık çalışanı röp.

-Sırada bekleyen sağlık çalışanlarından detay



( AFYON KARAHİSAR)- Sağlık çalışanları aşı yaptırmaktan memnun AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da Korona virüs (Covid-19) salgını ile yaklaşık 11 aydır mücadele veren sağlık çalışanlarına Acil Kullanım Onayı verilen CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’a ulaştırılan CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Afyonkarahisar'daki bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşı olmaya başladı.

Afyonkarahisar’a getirilen 18 bin aşı ilk etapta kentte bulunan 15-16 bin civarındaki sağlık çalışanlarına uygulanacak. Bugün saat 24.00’a kadar aşı randevularının dolu olduğu bildirilirken ilerleyen günlerde randevu ile aşıların uygulanmaya devam edeceği öğrenildi.Dün gece MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden randevularını alan sağlık çalışanları cep telefonlarına gelen kare kod uygulamasının ardından kayıtlarını yaptırarak aşı oluyorlar.Aşı olan hemşire Songül Arslantürk aşıyı uzun süredir beklediğini belirterek ilk olanlardan biri olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aşının faydalı olacağını herkesin aşı yaptırması gerektiğini belirten Arslantürk, "En son çocukluğumda aşı olmuştum. Aşıdan korkardım ve kaçmaya çalışırdım. Aşıyı yapan sağlık çalışanımızın eli çok hafifmiş. Hiç hissetmedim. İnşallah, örnek oluruz ve herkes aşılanır. İnşallah, ülkemiz bu salgından en kısa zamanda kurtulur” dedi.





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