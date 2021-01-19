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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Covid-19 aşılamasında ikinci aşamaya geçildi

- Covid-19 aşılamasında ikinci aşamaya geçildi

Aşılama görüntüleri

Hafta Sonu Toplantı Sağlık Çalışanları 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den getirdiği Covid-19 aşısı, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalan vatandaşlara ve çalışanlara da uygulanmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den getirdiği, CoronaVac isimli Covid-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra huzurevi ve engelli bakımevlerinde kalanlara da uygulanmaya başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 81 İl Sağlık Müdürü ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çarşamba günü sağlık çalışanlarının aşılamasını tamamlamayı planladıklarının altını çizen Bakan Koca, huzurevi ve engelli bakım evlerinde kalanların aşılarını da hafta sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını kaydetti.
Ayrıca bugün 90 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılaması başladı.
(UTK-
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