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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Çok yüksek riskli Samsun'da asker uğurlamasında şok görüntüler

Çok yüksek riskli Samsun'da asker uğurlamasında şok görüntüler

Vatandaş kamerasından görüntüler

Asker Uğurlaması Kamera Harekete Geç 

-Meşale yakarak oynayan grup
-sosyal mesafesiz bir şekilde otogara giriş görüntüleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Türkiye'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da asker uğurlamasında korona virüsü kuralları unutuldu. Onlarca kişi maske ve mesafe kurallarını unutarak meşale yakarak havaya ateş ederek eğlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Yusuf Ziya Yılmaz otogarında asker uğurlaması yapan bir grubun korona virüsü kurallarını hiçe saydığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler onlarca kişinin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etmesinden dolayı adli ve idari işlem başlattı. Olay yerinde yapılan aramada bir araç içerisinde ruhsatsız 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda torpil ele geçirildi. Çok yüksek riskli iller arasından olan ve nüfusa oranla en çok vakanın olduğu Samsun'da görüntüler adeta pes dedirtti. Olaydan sonra tedbirleri arttıran ekipler bileti olmayan kişileri otogara almadı.
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