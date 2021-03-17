-Vali Erdinç Yılmaz’ın denetimleri

-Denetimlerden genel görüntüler

-Vali Erdinç Yılmaz’ın konuşması



( OSMANİYE ) - "Çok yüksek riskli" Osmaniye’de vaka sayıları artıyor- Alışveriş merkezinde denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayılarındaki artışın genellikle ev ve taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını söyledi OSMANİYE



- Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de son hafta açıklanan istatiksel verilere göre 100 binde 24,98 oranında vaka artışı yaşandı. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Alışveriş Merkezi’nde denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayılarındaki atışın genellikle ev ve taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını söyledi.



Kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında korona virüs haritasında yerini alan Osmaniye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık vaka sayılarında artışlar devam ediyor. 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasında 100 binde 173,91 oranla açıklanan vaka sayılarında 100 binde 24,98 oranında artış yaşanırken son hafta vaka sayıları ise 100 binde 198,89 olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte Alışveriş Merkezi’nde denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayılarındaki artışın genellikle ev ve taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını söyledi.



Osmaniye’de vaka artışlarının genellikle ziyaretlerden arttığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Biliyoruz ki korona virüs tablosunda Osmaniye olarak durumumuz iyi değil. Çok yüksek riskli iller arasındayız. Son açıklanan tabloda da durumumuz devam etmektedir. Osmaniyeli hemşerilerimle hep birlikte dur diyelim. Artık mücadeleyi çok daha etki sürdürmemiz gerekiyor. Kurallara çok sıkı uymamız gerekiyor. Evlerde toplanmaları, ziyaretleri mutlaka ertelememiz gerekiyor. Taziye ziyaretlerini ertelememiz gerekiyor. Eğer el birliği içerisinde mücadeleye katılırsak hep beraber inanarak mücadele edersek kısa sürede çok iyi sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum. Yeter ki tedbirlere uyalım yeter ki kurallara uyalım Osmaniye’mizi çok riskli iller arasından çıkartalım” diye konuştu.





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