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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayıldı

Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayıldı

Tokat’ta caddelerdeki yoğunluk

Sosyal Medya Karantina Sayılar Yakın Koruma Kışla 

-Maskesiz dolaşan vatandaşlar
-Maske kuralına dikkat etmeyenlerin verdikleri cevaplar
-Parklardaki yoğunluk
-Vatandaşlarla röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Türkiye’de korona virüs vaka sayısı artış oranında 6’ıncı sırada bulunan Tokat’ta yetersiz denetim böyle görüntülendi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olan Tokat’ta bu hafta vaka sayısı 228,82’ye yükseldi. İl genelinde vaka sayılarında artış yaşanırken, Tokat Valisi Ozan Balcı’nın yakın korumasının testi de pozitif çıktı. Mutant virüsün yoğun olduğu Erbaa ilçesinde köy, mahalle ve belde giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Uşak’ı Tokat’a örnek gösterdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vaka sayılarında artışın yaşandığı illerin, azalan illeri örnek alması çağrısı yaptı. Uşak’ı Tokat’a örnek gösteren Bakan Koca’nın açıklamasının tersine kentte istenmeyen görüntüler kameralara yansıdı. Vatandaşların çoğu kurallara uysa da uymayanların oluşturduğu risk gözler önüne serildi. Lokantaların kapalı olması nedeni ile yemeklerini parklarda banklarda yemek durumunda kalan vatandaşların yanı sıra maskesiz dolaşanlar kameralara takıldı. Vatandaşlardan kimi nefes alamadığı için maskesini indirdiği, kimi vatandaş ise su içtiği için maske takmadığı mazeretini dile getirdi. Karantina uygulaması arttı Son olarak Tokat’ın Niksar ilçesinde, korona virüs vakalarının artış gösterdiği 2 köy, 7 gün süreyle karantinaya alındı. İl genelinde karantinaya alınan köy sayısı 5’e yükselirken, 3 mahalle ve 2 beldede karantina uygulaması devam ediyor. Mutant virüsün hızla yayıldığı Erbaa ilçesinde ise yeni önlemlerin alınması bekleniyor. (Nİ-GF-
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