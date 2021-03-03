- Çok yüksek riskli ilde korkutan manzara

-Vatandaşların verdiği ilginç cevaplar

-Polisin pazar esnafına HES kodu sorması

-Pazar yerindeki kalabalık

-Vatandaşlarla röp



( TOKAT ) TOKAT



- Türkiye’de çok riskli iller arasında yer alan Tokat’ta parkları dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadı, tedbirler yetersiz kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı kararlarla "kontrollü normalleşme" başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak paylaştığı her 100 binde görülen vaka sayılarının yüksek çıktığı 17 ide normalleşme askıya alındı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta sıcak havanın etkisi ile vatandaşlar parkları doldurdu. Yeraltı çarşısı ve Meydan çarşısında yoğunluk yaşandı. Banklarda oturan yaşlıların sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği gözlemlendi. Çarşamba pazarında da yoğunluk kameralara yansıdı. Polis ekipleri pazar esnafına HES kontrolü yaptı. "Devleti dinlemiyor, kanunları dinlemiyoruz" Vatandaşlar korona virüsün sosyal mesafe, taziyeler ve misafirlikler nedeni ile artış gösterdiğini söyledi.



Emekli esnaf Ahmet Özen (75) vatandaşların kurallara dikkat etmediği için korona virüsün artış gösterdiğini ifade ederek, “Devleti dinlemiyor, kanunları dinlemiyoruz. Bir araya geliyoruz, evlerde toplantı oluyor, eğer bizim şimdi etrafımızdaki yerlerde azalmışsa. Biz de çoğulsa Tokat vatandaşı olarak, halkı olarak, oturup kendimizi bir test etmemiz lazım. Burada bizim yüzümüzden şimdi açılamayan iş yerleri var, zarar görenler var. Benim saygısızlığından o insanlara zarar veriyorum kul hakkına giriyorum. ‘Biraz ceza yazılmasın fakir insanlar deniliyor’ Ama bizim milletimiz bu samimiyeti kaldırmıyor. Biraz bizim yani ‘postal sesi’ duyulacak. İnsanlar fakir, şimdi bugün kime yazılırsa yazılsın üç bin liraya bir cezayı yazanın da eli ayağı titriyor, yazılanın da titriyor” dedi.

"Kimse artık korona virüse inanmıyor" Pazarcı esnaflarından Burak Çelik ise insanların korona virüsün ciddiyetinin farkında olmadığını ileri sürerek, “Kimse artık korona virüse inanmıyor, ‘benimi öldürecek’ diyor. Hatta, ‘korona olsam da iki hafta yatsam’ diyen arkadaşlarım var. Sorumsuz insanların yüzünden vaka sayısında artış var” diye konuştu.

(Nİ-GF-



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