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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çin’den getirilen korona virüs aşıları sağlıkçılara uygulanmaya başlandı

Çin’den getirilen korona virüs aşıları sağlıkçılara uygulanmaya başlandı

İlk aşının Hastane Başhekimine yapılışından görüntü

Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 

-röportaj
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Çin’den getirilen korona virüs aşısı 81 ilde olduğu gibi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hastalığı geçirmemiş ve gönüllü olarak aşılanmak isteyenler üzerinde, Çin’den getirilen korona virüs aşısı uygulanıyor. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, bugünden itibaren 81 ilde olduğu gibi Siirt'te de görev yapan sağlık çalışanların aşılanmasına başlanacağı, aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Vural, "Korona virüs aşılarının üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Kademeli olarak normalleşme için korona virüs aşısını mutlaka yaptırmalıyız" dedi.

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