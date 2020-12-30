Çin’den Ankara’ya gelen aşılar depolara taşındı

-Uçağın boşaltılması

-Aşıların tırlara yüklenmesi

-Tırların çıkışı

-Tırların yolda takibi

-Aşıların depoya getirilmesi

-Depodan görüntüler

-Aşıların indirilmesi

-Genel ve Detay



( ANKARA )- Aşılar daha sonra TİTCK laboratuvarlarında incelenecek- Aşılar 4 aşamada uygulanacak- İnaktif aşılar kolay depolanabiliyor ANKARA



- Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen 3 milyon dozluk inaktif Covid-19 aşısı Ankara’daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na taşındı. Sağlık Bakanlığı’nın, toplamda 50 milyon doz olmak üzere Çin ile anlaştığı inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi; Türk Hava Yollarına ait TK6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçakla getirildi.

Pekin Havalimanı’ndan 29 Aralık Salı günü 19.50’de havalanan uçakla beraber yola çıkan aşılar, 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara’ya ulaştı. Toplam 17 konteyner içerisinde yer alan 3 milyon doz aşı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldikten sonra burada 7 adet tıra yüklendi. 2 ila 8 derece arasında saklanabilen aşılar, bu sıcaklık için özel tasarlanan soğutuculu konteynerler içerisinde getirildi.

Tırlar Sağlık Bakanlığı’na ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na getirildi.

Bir süre burada durması planlanan aşıların hemen akabinde Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’na ait laboratuvarlarda 14 günlük testlerine başlanması bekleniyor. Aşılar nasıl uygulanacak Aşılar 14 günlük testlerden onay alırsa aşılama başlayacak. 4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Covid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanacak. Öte yandan Çin’den getirilen inaktif Covid-19 aşısı 2 doz şeklinde uygulanacak. Öne çıkan özellikler Çin’den getirilen aşıların diğer Covid-19 aşılarına göre öne çıkan özellikleri ise 2 ila 8 derece arasında kolayca saklanabilmeleri ve uzun vadede oluşabilecek yan etkiler hakkında fikir sahibi olunabilmesi. İlk partisi Türkiye’ye ulaşan aşıların ilerleyen süreçte peyderpey ülkeye giriş yapması planlanıyor.



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