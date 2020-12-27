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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Çin aşısının gelişi ertelendi

Çin aşısının gelişi ertelendi

aşılardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

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- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir” dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

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