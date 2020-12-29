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( ANTALYA ) Çin aşısını ilk yaptıranlardan Rektör Özlenen Özkan: Yüzde 60 'ımız aşı olmazsa bununla savaşma şansımız yok"-Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Ben aşıya da güveniyorum. Ya aşı olacağız, ya covid" ANTALYA



- Çin'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü olarak katılıp ilk aşı olanların arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Yüzde 60 'ımız aşı olmazsa bununla savaşma şansımız yok. O anlamda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben aşıya da güveniyorum. Ya aşı olacağız, ya covid" dedi.

Çin'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp, aşıyı ilk olan isimlerden birisi olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu ile birlikte Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

2020 yılını organ nakli değerlendirilen toplantıda, Özkan, Çin aşısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kendisine iki doz aşı yapıldığını anımsatan Özkan, baş ağrısı dışında önemli bir yan etkisinin olmadığını söyledi.



"Ya aşı olacağız ya kovid" Salgından kurtulmanın tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu vurgulayan Özkan, " İlk gönüllüydüm. Faz 3'e girerken benim gönüllü olmam gerektiğini düşündüm. Kendimi çok iyi hissediyorum kendimi. 2 doz aşı yapıldı ama faz 3 hala devam ediyor. Faz 3 kırıdıktan sonra kime aşı denk geldi, kim antikor verdi bunu daha iyi görücez. Ama Endonezya'da aldığımız bilgilerde aşının çok güvenli olduğunu, herhangi bir yan etkilerinin olmadığını, bizde de gördüğümüz kadarıyla çok ciddi bir yan etkimiz olmadığını gösteriyor. Bu güzel bir şey. Aşı karşıtlığı g*nel olan herşey insanoğlu mesafe koyabiliyor bazen ben bunu doğal karşılıyorum ama insanlar gerçeği gördükçe buna asılacaklar ve bir süre sonra bence aşı karşıtlığından sonra şıyı bulma savaşına girecek. Ben bu yönde evrileceğini düşünüyorum. Ben olduğum için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim . Bütün guruplar, sağlık Bakanlığı'nın entirikasyon koyduğu herkezin olması gerekiyor. Çünkü yüzde 60 'ımız olmazsa bununla savaşma şansımız yok. O anlamda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben aşıyada güveniyorum. Ya aşı olacağız, ya covid" ifadelerini kullandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu da organ nakli merkezini, Kovid-19 servisinden uzak tutarak başarılı nakiller yaptıklarını anlattı. "Nakil sırasında iki kez Kovid-19 testi isteniyor" Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise , birçok nakli tek merkezde yapabildiklerini belirtti.

Kovid-19 tedbirleri alarak nakil yaptıklarını ifade eden Aydınlı, şunları kaydetti: "2019'da çok iyi bir yıl geçirmiştik, 308 nakil yapılmıştı, 72'si karaciğer nakliydi. Salgınla mücadeleye rağmen bu yıl hastenimizde 116 böbrek, 35 karaciğer ve bir kalp nakli gerçekleştirdik. Karaciğerde yüzde 95, böbrek naklinde ise yüzde 99 başarı yakaladık. Geçen yıla göre salgın nedeniyle nakil rakamlarının düşmesine rağmen Türkiye'de kamu hastaneleri içiresinde börek naklinde birinci, karaciğer naklinde ikinci sıradayız. Nakil sürecinde alıcı ve vericilerden iki sefer Kovid-19 testi alınıyor. Sıkı tedbirler uyguluyoruz." 2019 yılındaki organ nakillerine ilişkin veriler de paylaşan Aydınlı, 2019'da 619 kişi organlarını bağışlarken, bu sayının bu yıl 261'e gerilediğini aktardı. (GT-SM-



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