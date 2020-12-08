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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastaneye kaldırıldı

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastaneye kaldırıldı

Hastaneden görüntüler

Televizyon İlk Müdahale Canlı Yayın Hastane Sağlık Ekibi 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon kanalında canlı yayınında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ceyhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir televizyon kanalına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, program sırasında Ceyhan'ın fenalaşması üzerine yayına ara verildi.
Daha sonra da sağlık ekibine haber verildi.
Ceyhan'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, Ceyhan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı aktarıldı.
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