- Çankırı Valisi Covid-19 aşısı oldu

-vali ayaz açıklama



( ÇANKIRI ) ÇANKIRI



- Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs aşısını oldu. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz korona virüs aşılaması kapsamında bugün Çankırı Devlet Hastanesi'nde aşısını oldu. Sisteminin açılması sonrasında randevu alarak Çankırı Devlet Hastanesi'nde aşısını olan Vali Ayaz aşı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vali Ayaz, "Malumunuz Sağlık Bakanlığımızın belirlediği öncelikler doğrultusunda aşılama çalışmaları devam ediyor. İlimizde de bu konuda arkadaşlarımız büyük gayret gösteriyorlar. Sistem artık bizlere de açıldı. Ben de daha önce zaten beyanatlarımda söylemiştim sistem bize açıldığı anda aşımı olacağım diye. Bugün de aşı olmak için geldik. Sağolsun sağlık personellerimiz sayesinde aşımızı olduk. Şunu söylemek istiyoruz, tüm vatandaşlarımızın güven içerisinde aşı olmaları en büyük arzumuz ve temennimiz. Özellikle riskli durumda olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılamada hedef kitlemiz. Bu kitlenin aşıya karşı herhangi bir direnç geliştirmesini bir tereddüt göstermelerini istemiyoruz. Onun için lütfen vatandaşlarımızda aşılarını olsunlar. En büyük temennimiz o" dedi.

Vali Ayaz aşılamada herahangi bir yan etki görülmediğini ifade ederek, "Sabah yine salgın toplantısında arkadaşlara sordum bugüne kadar aşı yaptığımız vatandaşlarımız arasında yan etki görülen yok. Sağlık Bakanımız geçenlerde açıklama yaptı ülkemiz genelinde de böyle bir şey görülmedi. Özellikle sosyal medya mecralarında aşı ile ilgili dolaşan yalan yanlış bilgilere itimat edilmesin. Ben daha önce de söylemiştim bilime ve bilim insanlarımıza ve sağlıkçılarımıza güveniyoruz güvenmeye de devam edeceğiz. Aklımda herhangi bir tereddüt olmadan aşımı oldum. Sıraları geldiğinde ivedi olarak aşılarını olmalarını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde vefat sayısını 309 olarak açıklamıştım bu sayı 313 oldu. Yani hastalık ve hastalıktan kaynaklı kayıplarımız devam ediyor ilimizde. Bunu engellemenin şu anda en önemli yolu da tedbirlere uymak ve aşılama kapsamında olan vatandaşlarımızın da aşılanarak bağışıklık kazanmaları. Önümüzdeki süreçte de başta sağlık çalışanlarımızın gayretiyle aşılama ile ilgi çalışmalar devam edecek. İnşallah en kısa süre içerisinde hedef kitlenin aşılanmasını tamamlar, hastalıkla ilgili rahat bir düzeye ulaşırız. Tekrar söylüyoruz hastalık bitmedi onun için tedbirlere uymaya bir süre daha devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. (HÇ-KA



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