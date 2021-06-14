Çankaya Belediyesi'nden halk sağlığına katkı



- Çankaya Belediyesi'nin koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik dezenfeksiyon ve rutin ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, kamu kurumları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, vergi daireleri gibi temasın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüyor. Ekipler aynı zamanda ergin mücadelesine yönelik sisteme ve kemirgenlerle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Pandeminin başından bu yana dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 2021 yılının ilk 5 ayında bin 427 noktada çalışma gerçekleştirdi. İnsan temasının yoğun olduğu bölgelerde yapılan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ekipler, koronavirüs teşhisi konulan vatandaşların binalarında da dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sivrisinek ve karasinek erginlerin soğuk havalarda gizlendiği kanalizasyonlara yönelik sisleme çalışması da 117 mahallenin merkezi cadde ve sokaklarında 300 kez, karasinek ve sivrisinek larva çalışması ise 203 kez yapıldı. 79 farklı noktada ise kemirgenlerle mücadele çalışması gerçekleştirildi.



