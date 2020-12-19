“Canım acıdı” denilerek darp edilen sağlıkçı o anları anlattı

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( ANKARA )- “Canım acıdı” diyerek sağlık çalışanlarını darp ettiler ANKARA



- Ankara'da özel bir tıp merkezine gelerek tedavi amaçlı iğne yaptıran Gazi Y., iğneden dolayı canı acıdığı gerekçesiyle tartıştığı tıp merkezi çalışanlarından Acil Tıp Teknisyeni Yusuf Ünal’ı, akrabası Can Y. ile dışarıya çıkarıp darp etti. Olayı ayırmaya gelen diğer çalışanları gördükten sonra yanında getirdiği tabancayı çıkaran Gazi Y., tabancayı çalışanlara doğrulttu. Gazi Y. ve Cem Y., bir müddet daha çalışanları darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye yönlendirilen Yusuf Ünal, o anları anlattı.İlk başta hastanın iğne yaptırmaya geldiğinde vurulacak ilacın antibiyotik olduğu için yakacağını söylediklerini bildirerek, “Daha sonra ‘canım acıdı’ diye tepki gösterdi. Sedyeleri yumruklamaya başladı.

Bizde ‘yakacağını söylemiştik’ diye uyardık. ‘Sen ne karışıyorsun’ diyerek benim boynuma sarıldı. Bende elimle ellerine vurarak, ‘ne yapıyorsun’ diyerek itekledim. Bize, ‘bekleyin, geliyorum’ dedi.

Yaklaşık 15 dakika sonra yanına akrabası olarak biliyorum, akrabasını alıp gelmişti. Beni içeriden aldılar, ben konuşacak sandım. Kapının önüne çıktığımızda arkamdan silahın kabzasıyla vurdu. İlk başta silahı görmemiştim. Sonra yanındaki akrabası da silah çıkardı. Silahlarla birlikte bana vurmaya başladılar. Ben kafamı savunurken yere eğildim” ifadelerini kullandı.Olay yaşandığı sırada kendisinin yerde olduğunu gören personel arkadaşının içeride bulunan diğer arkadaşlarına haber verdiğini kaydeden Ünal, “İçeriden iki arkadaşımın geldiğini görünce kurşunu silahın ağzına verip onların da suratlarına doğru tutarak korkutuyorlar. Daha sonra olay yerini terk ettiler” şeklinde konuştu.

Olayın olduğu sırada arkadaşlarının polise haber verdiğini vurgulayan Ünal, polisin kendilerini hastaneye yönlendirdiğini, darp raporu aldıktan sonra karakola giderek şikayette bulunduklarını aktardı.Kendilerinin insanların sağlığı için orada olduğunun altını çizen Ünal, böyle bir tepki gördüğü için üzgün olduğunu belirtti.

Ünal, devlet büyüklerinin gerekeni yapacağına ve adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.



Öte yandan, Gazi Y. ve Cem Y.’nin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü, buradaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.



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