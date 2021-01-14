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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale’de sağlık çalışanlarına aşılama çalışması başlatıldı

Çanakkale’de sağlık çalışanlarına aşılama çalışması başlatıldı

covid aşı sırasından detay

Sağlık Çalışanı Cumhurbaşkanı Sağlık Çalışanları İl Sağlık Müdürü Sağlık Bakanı 

-sağlıklçılardan detay
-aşı olanlardan detay
-aşılardan detay
-sağlıkçılardan detay
-il sağlık müdürü ali taşçı ile röp.
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. Çanakkale’de, ilk aşı İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı’ya yapıldı. Aşı olanların ikinci dozu ise 28 gün sonra gerçekleştirilecek. Korona virüs aşısı tüm Türkiye’de olduğu gibi Çanakkale’de de yapılmaya başlandı. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen aşı programında ilk aşı Çanakkale İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı’ya yapıldı. Çanakkale’de 7 bin sağlık çalışanı, Çin’den gelen korona virüs aşısı olacak. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde 20, Çanakkale Onsekiz Mart Sağlık Uygulama Hastanesi’nde 20 Çanakkale genelinde ise toplamda 85 aşı odası yer alıyor. Aşı olanlar 15 dakika bekletilirken, alerjisi olanlar yarım saat süreyle hastanede gözetim altında tutulacak. Gönüllülük esasına gören yapılan aşılarda zorunluluk aranmayacak. Yaklaşık 1 yıldır pandemi ile mücadele yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı, “Canla, başla cumhurbaşkanımızın önderliğinde, sağlık bakanımızın gayretleriyle gayet güzel bir çalışma yürütüyoruz. En büyük silahımız olan aşığa da elhamdülillah olmuş olduk. Bu aşının şu anda elimizdeki tek silah olduğu, maske, mesafe ve temizliğin dışındaki en önemli silahımız olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bütün sağlık çalışanlarımız bugün itibariyle aşılarını olacaklar. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Başta il sağlık müdürü olarak ben ve tüm yöneticilerimizle birlikte buraya aşımızı olamaya geldik. Bütün çalışanlarımızın da aşıyı tereddütsüz olacağından şüphemiz ve endişemiz yok. Aşının etkili olacağına inanıyoruz. Çanakkale’mizde çalışan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanımız var. Aşı yapılacak” dedi.

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