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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'ndan türkülü korona mesajı

Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'ndan türkülü korona mesajı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORKESTRASI

( BURSA ) - BURSA

Sosyal Medya Şarkı Sözü 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın pandemi sürecinde Covid-19 salgınını için hazırladığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Türk Halk Müziği Bölümü sanatçılarının Bursa yöresine ait ‘Meşeli dağlar meşeli’ adlı türküye korona virüs için şarkı sözü uyarlayarak klip çekti. Söz uyarlamasını Hamit Gazigil’in yaptığı türkünün klibi Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Hayat Hastanesi’nde çekilirken, klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. "Koronasız günlere Bursa" adıyla yayınlanan uyarlamada maske, mesafe ve temizliğin yanısıra uyarılara dikkat edilmesi ve kurallara uyulması konularına dikkat çekilirken, “Bursalıyız örnek olalım, birlik olup evde kalalım, eski güzel günlere dönelim” mesajı da dikkat çekti (SA-İHS)
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