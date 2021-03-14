Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi



- Tüm dünyada olduğu gibi Bursa’da da 1 yıldır korona virüsle savaş veren sağlıkçıların fotoğraflarından oluşan 14 Mart Tıp Bayramı için hazırlanan klip beğeni topladı. Türkiye’de korona virüs salgını ve mücadelesinin birinci yılını doldurduğu bugünlerde İhlas Haber Ajansı muhabiri Samet Doğru’nun çektiği fotoğraflardan oluşan 14 Mart Tıp Bayramı için hazırlanan klip beğeni topladı. Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid- 19 yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere çekilen fotoğraflarla, sağlıkçıların zorlu koşullar altında çalıştığı anlar gösterildi. Sağlık çalışanlarının portreleriyle son bulan klip izleyenlere duygusal anlar yaşattı.



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