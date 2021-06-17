Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa OSB'de çalışan 57 bin 860 kişi aşı oldu

Bursa OSB'de çalışan 57 bin 860 kişi aşı oldu

- OSB'de aşılama çalışmalarıBURSA (AA) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan 57 bin 860 kişiye dün Kovid - 19 aşısı yapıldı.İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı takvimine OSB'lerde çalışanların da dahil edildiğini duyurmasının ardından harekete geçen mobil aşı ekiplerinin tüm ilçelerdeki fabrika çalışanlarını aşılamaya devam ettiğini belirtti.
İşçi ya da çalışanları sağlık tesislerine getirmektense onların ayağına gidip bulundukları ortamda aşılamaya gayret ettiklerini aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:" Bursa 'da tam bir aşılama seferberliği başlattık. Sağlık ekipleri, çarşamba günü 57 bin 860 vatandaşa aşı uygulaması gerçekleştirdi. İlimiz, bir sanayi şehri. Bünyesinde binlerce kişi çalıştıran iş yerlerimiz var. Zaman ve iş gücü kayıplarının önüne geçmek için işçileri mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılamaya devam ediyoruz. Amacımız, kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak."Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış da "Aşı ekipleri, tüm önlemleri alarak aşı uygulamalarını yerinde yapıyor. Sabah 09.00'dan gece 23.00'a kadar aşılama çalışmaları sürecek. Binin üzerinde çalışanı olan işletmelerde mobil ekiplerle aşılama çalışmaları devam edecek." ifadesini kullandı.

Fabrika Aşı Takvimi Aşı Yazılı Açıklama Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement