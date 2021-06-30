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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Hamam işletmecileri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecinin hazırlıklarını tamamladı

BURSA - Hamam işletmecileri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecinin hazırlıklarını tamamladı

- Hamamda dezenfekte işleminin yapılması - Hamamda alınan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri - Hamamın temizlik ve bakımından sorumlu Halil Güngör ile röportaj Bursa 'daki hamam işletmecileri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecinin hazırlıklarını tamamladıBURSA (AA) - Bursa 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla uygulanacak kademeli normalleşme sürecine yönelik hazırlıklarını tamamlayan hamam işletmecileri, açılma heyecanı yaşıyor.Hamam işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıldır ziyaretçilere kapattıkları kapılarını yeniden açacak.Yayımlanan genelge kapsamında önlemleri alan ve hazırlıklarını tamamlayan işletmeler yarın itibarıyla hizmet vermeye devam edecek. - "Randevu talepleri yoğun bir şekilde geliyor"Yıldırım ilçesindeki bir hamamın temizlik ve bakımlarından sorumlu Halil Güngör, AA muhabirine, uzun süredir açılmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Alınan yeni kararların kendileri için sevindirici olduğunu belirten Güngör tüm tedbirleri harfiyen uyguladıklarını anlattı.Güngör son 1 yılda 9 ay kapalı kalmanın kendilerini zorladığını vurgulayarak şöyle konuştu:"Müşterilerimize kaliteli ve sağlıklı hizmet vermek için günlerdir çalışıyoruz. Genelgeye uygun olarak gelen müşterileri ağırlayacağız. Her adımı tek tek uygulayacağız. Kullanılan tüm malzemeler yüksek derecede yıkanıyor. Kullanılan odalar, hamamdaki noktaların temizliğine olağanüstü özen gösteriyoruz. Her müşteriden sonra kullanılan noktalar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğunca sağlık standartlarımızı en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Daha açılmadan randevu talepleri yoğun bir şekilde geliyor. Özellikle aile hamamlarına iyi talep var."

Koronavirüs Tedbirler Ziyaretçiler Koronavirüs Normalleşme 

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