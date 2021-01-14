Bursa’da 230 aşı uygulama odası oluşturuldu

-İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. FEVZİ YAVUZYILMAZ İLE RÖPORTAJ

-BURSA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİM YARDIMCISI UZM. DR. SİNEM AKSELİM İLE RÖPORTAJ

-DETAYLAR



( BURSA ) BURSA



- Bursa’daki kamu hastanelerinde Çin’den gelen korona virüs aşısı için 230 adet aşı uygulama odası oluşturuldu. Yeni tip korona virüs salgınına karşı aşılama çalışmaları başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından, 7 Ocak’ta 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması" hakkındaki resmi yazıya göre Bursa’daki kamu hastanelerinde 230 aşı uygulama odası oluşturuldu. Hazırlanan odalarda gerekli tüm tedbirler alınırken, aşı için gelen vatandaşların diğer hastalarla temas etmemesi amacıyla odalar, uygun noktalarda hazırlandı. Bursa Şehir Hastanesi’nde hazırlanan aşı uygulama odalarını yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bursa’daki hazırlıklarımızı sağlık altyapısı olarak tamamlamış bulunuyoruz. 230 aşı uygulama odasında öncelikli sağlık personellerimiz ve risk gruplarından başlamak üzere aşılama faaliyetlerini Bakanlığımızın belirlediği çerçevede yürüteceğiz. Yoğunluklara ve hastanelerimizin durumuna göre şu an için 230 nokta planlandı. İhtiyaç halinde bunu arttırabilecek durumdayız. Hemen hemen bütün hastanelerimizde ve özel hastanelerde aşı uygulama noktaları oluşturduk. Bunun yanında aile sağlığı merkezlerimizde de yine vatandaşlarımız MHRS’den randevu almak kaydı ile aşılarını olabilecekler” dedi.

Vatandaşların, MHRS üzerinden randevusunu oluşturup, aşıya gitmesini gerektiğini altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, gereksiz iş yükü ve gereksiz yığılmayı engellemek adına vatandaşların öncelikle randevularını oluşturup, daha sonra sağlık kuruluşuna gelmelerini önemsediklerini dile getirdi. Ekipman personel ve fiziki olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarına dikkat çeken Bursa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sinem Akselim ise, “Hastanemizin 1355 yataklı olması sebebi ile bakanlığımız talimatları çerçevesinde 25 aşı uygulama odası oluşturduk. Ayrıca Alanlarımızda olası beklenmeyen etkilere karşı kullanmak üzere müdahale odaları hazırlandı. Gerektiğinde bu sayılarda ihtiyaca binaen artışa gidebiliriz. Hastalarımız uygulama sonunda olası yan etkiler için 30 dakika kadar gözlemde tutulacağından buna yönelik de geniş ve ferah bekleme alanları oluşturuldu. MHRS üzerinden randevularını oluşturan vatandaşlarımız sonrasında aşı uygulama odalarına yönlendirilecekler” şeklinde konuştu.





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